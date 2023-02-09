Об этом сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью журналисту Василию Голованову.

"Поскольку мы понимаем, что эти дроны активно используются против Украины, а завтра они могут использоваться против Израиля, и уже были такие попытки. Но это не было настолько массово, как это делается против Украины. Поэтому, как это бы цинично не звучало, но мы учимся на вашем опыте, изучаем, как вам удается справляться с иранскими дронами", - сказал он.

По словам посла, при этом, по его мнению, трудно оценить возможность передачи от иранской стороны для россиян баллистических ракет, но вопрос дронов также является беспокоящим Израиль.