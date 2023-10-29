"Израиль имеет полное право защищать своих граждан": Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе
В воскресенье, 29 октября, президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе и увеличение гуманитарной помощи для гражданских
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Президент повторил, что Израиль имеет полное право и ответственность защищать своих граждан от терроризма, и подчеркнул необходимость делать это в соответствии с международным гуманитарным правом, которое предоставляет приоритет защиты гражданского населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры обсудили текущие усилия по поиску и обеспечению освобождения заложников, включая американских граждан, которые остаются без вести пропавшими и могут быть удерживаемыми ХАМАС.
Кроме этого, Байден отметил необходимость "немедленно и значительно" увеличить поток гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей мирного населения Газы.
Президент США и премьер-министр Израиля договорились продолжать регулярные консультации как непосредственно, так и через свои группы по национальной безопасности.
- Министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман в понедельник, 30 октября, посетит Вашингтон для переговоров с администрацией Байдена из-за опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке.
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