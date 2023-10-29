"Израиль имеет полное право защищать своих граждан": Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Президент повторил, что Израиль имеет полное право и ответственность защищать своих граждан от терроризма, и подчеркнул необходимость делать это в соответствии с международным гуманитарным правом, которое предоставляет приоритет защиты гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудили текущие усилия по поиску и обеспечению освобождения заложников, включая американских граждан, которые остаются без вести пропавшими и могут быть удерживаемыми ХАМАС.

Кроме этого, Байден отметил необходимость "немедленно и значительно" увеличить поток гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей мирного населения Газы.

Президент США и премьер-министр Израиля договорились продолжать регулярные консультации как непосредственно, так и через свои группы по национальной безопасности.