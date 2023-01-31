Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна совместно с Соединенными Штатами сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и "экспортировать агрессию"

Об этом он заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Иерусалиме, передает Укринформ.

"Наша политика и моя политика состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Ирану приобрести ядерное оружие и средства его доставки. Это остается без изменений. Но очевидно, тот факт, что мы и США работаем вместе, также важен для этого общего цели", - подчеркнул глава израильского правительства.

Он назвал "очень хорошей" дискуссию с госсекретарем США Энтони Блинкеном "относительно формирования общей политики", чтобы предотвратить опасность.

Нетаньяху также подчеркнул, что мир стал свидетелем варварства режима в Тегеране, в том числе в отношении собственного народа, а также "экспорта агрессии" Ираном за пределы своих границ и региона Ближнего Востока. Поэтому, по убеждению израильского премьера, "существует общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие".

Напомним, в понедельник государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Иерусалим, где встретился с государственным руководством Израиля и обсудил, в том числе вопросы поддержки Украины. Накануне онзаявил , что США сделает все, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Блинкен и Нетаньяху обсудили в Иерусалиме оказание поддержки Украине и меры противодействия Ирану.

29 января Министерство обороны Ирана подтвердило атаки беспилотных летательных аппаратов на один из центров производства боеприпасов, который подчиняется ведомству.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb