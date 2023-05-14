Израиль и Исламский джихад объявили о прекращении огня с 22:00, - Jerusalem Post
Израиль и Палестинский исламский джихад договорились о прекращении огня с 22:00 субботы, 13 мая 2023 года
Об этом пишет Jerusalem Post.
Перемирие между израильским и Палестинским исламским джихадом началось в 22:00 в субботу.
Египет, являющийся посредником между Палестиной и Израилем, во время переговоров предложил обеим сторонам новую формулу примирения.
Перед этим Al Jazeera сообщила, что Исламский джихад согласился с предложением Египта о прекращении огня.
- 9 мая Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в Секторе Газа.
- 11 мая Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС наисильнейший удар, который он когда-либо получал.
- 11 мая Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск Исламского джихада Али Гали и его заместителя Ахмеда Абу Дакки.
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