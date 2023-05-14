Об этом пишет Jerusalem Post.

Перемирие между израильским и Палестинским исламским джихадом началось в 22:00 в субботу.

Египет, являющийся посредником между Палестиной и Израилем, во время переговоров предложил обеим сторонам новую формулу примирения.

Перед этим Al Jazeera сообщила, что Исламский джихад согласился с предложением Египта о прекращении огня.