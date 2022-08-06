Израиль и "Исламский джихад" начали переговоры при посредничестве Египта
Египет выступает посредником между Израилем и Палестинским "Исламским джихадом"
Об этом The Times of Israel сообщил ближневосточный дипломат.
"Сейчас Египет выступает посредником между Израилем и Палестинским "Исламским джихадом", пытаясь положить конец продолжающемуся раунду насилия в Газе", - отмечается в сообщении
Дипломат добавил, что делегация из Каира планирует завтра отправиться в Газу.
- Ранее сообщалось, что в секторе Газа Израиль атаковал группировку "Исламский джихад", палестинцы говорят о восьми погибших
- В Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища.
- Впоследствии стало известно, что Израиль ликвидировал лидера Исламского джихада Тайсира Джабари.
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