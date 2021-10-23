Израиль и Эмираты совместно высадятся на Луне

Соглашение приведет к совместным космическим проектам, включая разработкой космических технологий, спутников, систем космических исследований (робототехника, транспортные средства и оптические системы), космической промышленности, космических исследований, образовательных программ и т.д., сообщает Еспресо.TV .



Как отмечает портал Detaly.co.il , подписано не только рамочное соглашение между странами о сотрудничестве между двумя космическими агентствами, но и меморандум о взаимопонимании по конкретным проектам, которые уже продвигаются.



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Среди них - проект "Берешь-2" по запуску космического корабля на Луну.



"Это сотрудничество сделает миссию" Берешь-2 "первым научно-технологическим проектом по созданию общей истории для двух народов на Луне, где флаг Израиля будет установлен рядом с флагом ОАЭ", - отмечает Detaly.co.il.



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