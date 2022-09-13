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Израиль и Азербайджан помогут ЕС в поставках газа

13 сентября, 2022 вторник
00:06
Экономика

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль сможет предоставить ЕС почти 10% объема газа, который Европа получила от России в 2021 году, а в Азербайджане заявили, что до конца года планируют доставить в ЕС на треть больше газа, чем в прошлом году

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы намерены принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе", – сказал Лапид после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом.

В июне Израиль и Египет подписали в Каире соглашение в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о поставках сжиженного природного газа в Европу. Израиль должен будет переправлять газ в Египет, там сырье будет переводиться в сжиженное состояние, после чего будет доставляться на танкерах в Европу.

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В свою очередь, в Азербайджане заявили, что до конца года планируют доставить в ЕС на 30 процентов больше природного газа, чем в 2021 году. "Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубических метров", - написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. К августу добыча увеличилась почти на 10 процентов и составила 30,6 миллиарда кубометров, добавил он.

Брюссель в июле договорился с Баку об удвоении импорта газа из Азербайджана в ближайшие годы. Существуют также планы расширения газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется увеличить до 20 миллиардов кубометров в год, пишет Deutsche Welle.

  • Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.
  • Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока
  • В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.
  • Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".
  • РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".
  • 4 сентября стало известно, что Европейская организация ядерных исследований разрабатывает план остановки своих ускорителей долей, в том числе и большого адронного коллайдера, если во Франции не хватит электричества из-за энергетического кризиса в Европе.

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