Израиль, Германия и Болгария рекомендовали своим гражданам покинуть территорию непризнанного Приднестровья

Об этом говорится в заявлении израильского дипломата и представителя МИД Йоэля Лиона в twitter.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля - ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее" , – отметил он.

В свою очередь, МИД Израиля рекомендует гражданам страны, которые планируют путешествие в непризнанное Приднестровье в ближайшее время, отменить такую поездку к улучшению ситуации в этом регионе Молдовы.

С подобным заявлением выступил и МИД Болгарии. Ведомство также повысило уровень риска путешествий в Молдову до самого высокого – пятого.

"Учитывая ситуацию, которая ухудшается в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и оставить страну имеющимися средствами", - говорится в заявлении министерства.

МИД Германии также обновил рекомендации для путешественников.

"Ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась. На этом фоне поездки в Приднестровье не приветствуются", – говорится в сообщении.

Граждан Германии призывают проверить, является ли их пребывание обязательным, и следовать инструкциям местных властей/сил безопасности.

"Обратите внимание, что посольство Германии в Кишиневе не может оказывать консульскую помощь Приднестровью", – добавили в МИД.

25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета. Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ.

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

Впоследствии в так называемой Приднестровской Молдавской республике объявили "красный" уровень террористической угрозы.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в непризнанном Приднестровье, виновны силы внутри региона.

Позже в непризнанном Приднестровье объявили о военном собрании для обеспечения занятости населения и укомплектованности миротворческого контингента.



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