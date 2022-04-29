Израиль, Германия и Болгария рекомендовали своим гражданам покинуть территорию непризнанного Приднестровья
МИД Израиля, Германии и Болгарии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок, а также покинуть регион Молдовы – Приднестровье
Об этом говорится в заявлении израильского дипломата и представителя МИД Йоэля Лиона в twitter.
"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля - ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее" , – отметил он.
В свою очередь, МИД Израиля рекомендует гражданам страны, которые планируют путешествие в непризнанное Приднестровье в ближайшее время, отменить такую поездку к улучшению ситуации в этом регионе Молдовы.
С подобным заявлением выступил и МИД Болгарии. Ведомство также повысило уровень риска путешествий в Молдову до самого высокого – пятого.
"Учитывая ситуацию, которая ухудшается в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и оставить страну имеющимися средствами", - говорится в заявлении министерства.
МИД Германии также обновил рекомендации для путешественников.
"Ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась. На этом фоне поездки в Приднестровье не приветствуются", – говорится в сообщении.
Граждан Германии призывают проверить, является ли их пребывание обязательным, и следовать инструкциям местных властей/сил безопасности.
"Обратите внимание, что посольство Германии в Кишиневе не может оказывать консульскую помощь Приднестровью", – добавили в МИД.
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