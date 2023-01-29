27-28 января в восточном Иерусалиме произошло два теракта, погибли 7 человек, еще 5 ранены. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил о "мощном, быстром и точном ответе" не только организаторам, но и "всем тем, кто им помогает". В Израиле не скрывают, что Тегеран поддерживает арабских террористов. Именно поэтому один из ударов пришелся по штабу Корпуса стражей исламской революции.

Очевидно, негласное соглашение Израиля и России заключалось в том, что обе страны не будут поставлять оружие соответственно к Украине и Ирану. Россия нарушила ее – уже к концу марта в Иран прибудет первый пакет военной помощи от Путина, затем будут следующие. Известно, что Москва готова предоставить аятоллам истребители Су-35 и комплексы С-400.

Негласное соглашение Израиля и России заключалось в том, что обе страны не будут поставлять оружие соответственно в Украину и Иран. Россия нарушила ее – уже к концу марта в Иран прибудет первый пакет военной помощи от Путина

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И больше всего Израиль пугает помощь в создании иранского ядерного оружия. В Вашингтоне и Иерусалиме называют сотрудничество России и Ирана глобальной проблемой. США даже обещали Ирану "последствия". Выбивание оборонных возможностей Ирана – это попытка сорвать "ядерные" контракты с Россией, снизить привлекательность Ирана для Путина. Дроны минувшей ночью прилетели, по словам прессы, и на ядерные лаборатории, ведь Иерусалим опасается, что РФ уже передала часть технологий иранцам.

Израиль очень долго сохранял нейтралитет в российско-украинской войне, но на днях устами своего посла в Германии заявил, что помогает Украине непублично. Это был откровенный привет России за ее поддержку Ирану.

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У Израиля есть технологии для подобных ударов по Ирану. Сейчас известно о четырех основных ударных дронах на вооружении: Eitan (Heron TP), Zik (Hermes 450), Kohav (Hermes 900) и Shoval (Heron 1). Но в прошлом году правительство заказало разработку более быстрые и незаметные беспилотники. Также эксперты уверяют, что у страны есть ряд засекреченных дронов, в том числе с искусственным интеллектом.

Израиль очень долго сохранял нейтралитет в российско-украинской войне, но на днях устами своего посла в Германии заявил, что помогает Украине непублично. Это был откровенный привет России за ее поддержку Ирану. Если Россия и дальше будет помогать Ирану, не исключено, что Израиль предпримет более масштабные действия, в частности, передачу оружия Украине.

Наконец Израиль начал действовать.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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