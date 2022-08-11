Израиль будет лечить раненых украинских военных, - Кличко

Об этом стало известно во время встречи мэра Киева Виталия Кличко и посла Израиля Михаэля Бродского.

"Обсудили и сотрудничество по созданию реабилитационных центров в Украине. Также господин посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских защитников, а также детей с онкологией", – отметил Кличко.

Дополнительно Израиль передал Киеву 50 тысяч пакетов готового питания, с приготовлением которых помогали в Польше. Город направит эти наборы на нужды ВСУ.

Кличко напомнил, что Израиль помогает Украине сотнями тонн гуманитарной и медицинской помощи с начала российского вторжения. А в рамках проекта Mashav готовят наших специалистов-психологов для работы с пострадавшими от войны украинцами.

11 августа 30 психологов из структур Министерства внутренних дел начали обучение у специалистов израильской организации Israel Trauma Coalition. Для украинских психологов проведут курс основ самопомощи и помощи ближнему в кризисных ситуациях.

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