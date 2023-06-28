Израиль, благодаря голу на 82-й минуте, победил Чехию и вышел в четвертьфинал молодежного ЧЕ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Израиля со счетом 1:0. В ворота сверстников из Чехии единственный гол забил Омри Гендельмен.

По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Англии набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал. Германия сенсационно вылетела из турнира, у них всего 1 балл.

Израиль занял вторую позицию (4 пункта) и вместе с англичанами вышел в четвертьфинал. Чехия – третья: 3 балла.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

3-й тур

28 июня

Израиль - Чехия 1:0

Гол : Гендельмен, 82