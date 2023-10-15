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Израиль атаковал сирийский международный аэропорт Алеппо

15 октября, 2023 воскресенье
08:53
Мир

В ночь на воскресенье, 15 октября, армия обороны Израиля атаковала сирийский международный аэропорт северного города Алеппо, выведя его из строя

Об этом сообщает сирийское проправительственное СМИ и газета Al-Watan, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что в результате удара по аэропорту повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. О жертвах уведомлений нет.

Нападение на аэропорт Алеппо произошло вскоре после того, как две ракеты были выпущены из Сирии по территории Израиля, а именно по Голанским высотам.

Кроме того, накануне Сирия обвинила Израиль в атаке и аэропорт Дамаска.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Впоследствии армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авиву и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газы, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке "Хезболла" на юге Ливана. По словам ЦАХАЛа, они поразили цель "Хезболлы" после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил , что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

Более 423 тысяч местных жителей Газы покинули свои дома еще до того, как Израиль приказал эвакуироваться с севера Газы в южную часть в течение 24 часов.

13 октября Рияд Мансур, представитель Палестины в ООН, обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой принимать больше мер по пресечению "преступления против человечности" Израиля. А 14 октября МИД Иордании назвал призыв к эвакуации из сектора Газа военным преступлением.

Глава Совета ЕС Шарль Мишель предупреждает об увеличении потока беженцев с Ближнего Востока в ЕС, что может "импортировать ближневосточный конфликт в Евросоюз", а глава Европейской народной партии Альфред Вебер говорит, что террористы ХАМАС могут проникнуть в ЕС вместе с беженцами.

Сирия
Израиль
Война в Израиле
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