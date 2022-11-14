Об этом передают в Reuters.

Отмечается, что Израиль атаковал ракетами обширную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

Известно, что под удар попала взлетно-посадочная полоса авиабазы, которую в последнее время использовали иранские военно-воздушные силы.

Кроме того, в агентстве добавляют также и то, что взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов, последние три года активно использовались и строились российскими военными.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны . В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины.

6 ноября в Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой , используя таким образом ее зависимость.

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