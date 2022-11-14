Израиль атаковал авиабазу в Сирии, которую использовали и россияне
Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. Ее взлетно-посадочная полоса последние три года активно использовались и перестраивались российскими военными
Об этом передают в Reuters.
Отмечается, что Израиль атаковал ракетами обширную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.
Известно, что под удар попала взлетно-посадочная полоса авиабазы, которую в последнее время использовали иранские военно-воздушные силы.
Кроме того, в агентстве добавляют также и то, что взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов, последние три года активно использовались и строились российскими военными.
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