Израиль атаковал аэропорт и окрестности Дамаска, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

"Израиль нанес авиаудара по международному аэропорту Дамаска в Сирии и других позициях к югу от столицы, убив пятерых солдат и нанеся материальный ущерб", - пишут журналисты.

Агентство также отмечает, что в сирийском Минобороны утверждают, что система ПВО перехватила атаку и сбила большинство ракет.

Напомним, 6 сентября в Сирии заявили , что Израиль нанес удары по международному аэропорту Алеппо и Латакии.

В ночь на 22 июля израильская авиация нанесла удары и уничтожила завод по производству дронов возле Дамаска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb