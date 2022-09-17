Израиль атаковал аэропорт и окрестности Дамаска, - Reuters
Израиль нанес авиаудару по аэропорту Дамаска – в результате атаки погибли пятеро военных
Об этом сообщает Reuters.
"Израиль нанес авиаудара по международному аэропорту Дамаска в Сирии и других позициях к югу от столицы, убив пятерых солдат и нанеся материальный ущерб", - пишут журналисты.
Агентство также отмечает, что в сирийском Минобороны утверждают, что система ПВО перехватила атаку и сбила большинство ракет.
- Напомним, 6 сентября в Сирии заявили , что Израиль нанес удары по международному аэропорту Алеппо и Латакии.
- В ночь на 22 июля израильская авиация нанесла удары и уничтожила завод по производству дронов возле Дамаска.
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