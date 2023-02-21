Изоляция в "их цивилизации"
В той, в которой "сральники" на улицах. А человеческая жизнь стоит пачки пельменей или шубы
О таком разрекламированном выступлении Путина.
О защите от "педофилии", которая типа "процветает на Западе", говорит мужчина, который не раз очень странно вел себя с детьми.
Этот самый мужчина, наделавший кучу детей с любовницей, сегодня громко говорил о защите "традиционной семьи".
Все остальное — такое же вранье. И о том, как мы готовили "карательную операцию на Донбассе" и получали "ядерное оружие".
Тоскливо, не харизматично, и точно без понимания того, чем живет современный технологический мир. Лучшие перспективы от Путина для россиян – продолжение газификации
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Но этот бред вызывал хоть какие-то эмоции. Все остальное скучно, не харизматично и точно без понимания того, чем живет современный технологический мир.
Лучшие перспективы Путина для россиян — продолжение газификации.
Ну и последнее. Он готовится к долгой войне. Это тоже не ново. Именно это он и предлагает стране, еще недавно претендовавшей на членство в G20, которую поставили на место мы, украинцы.
Это место – изоляция в "их цивилизации". В той, в которой "сральники" на улицах. А человеческая жизнь стоит пачки пельменей или шубы.
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.
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