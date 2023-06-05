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Изоляция России становится ключевой стратегией Запада по отношению к Москве, - Климкин

5 июня, 2023 понедельник
14:33
Война с Россией

Дипломат, министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что в России уже начинают ощущать изоляцию

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Европе сейчас пока формируется консенсусное отношение к России. Всем понятно, что позволить России поднимать ставки снова - это поражение для всей Европы. Сейчас продолжаются дискуссии о вступлении Украины в НАТО. Вступление может быть отложено с переходным периодом и новыми гарантиями. Эти гарантии должны утихомирить Путина и любой другой режим, который может быть в России.Чтобы Путин вообще и не думал об атаке Европы, а мы принадлежим именно к европейскому пространству. Во время войны НАТО не может принять решение о вступлении Украины в Альянс, но мир быстро меняется. И то, что невозможно сейчас, может стать возможным во время саммита в следующем году в Вашингтоне. Главное иметь амбициозное видение", - подчеркнул Климкин.

По словам дипломата, в России уже начинают ощущать изоляцию.

"Возвращаться в статус-кво с серыми зонами невозможно, поскольку серые зоны провоцируют Путина дестабилизировать ситуацию в Украине и Европе. В Европе уже поднимают вопрос: каким образом изолировать Россию в пределах сегодняшних границ. Изоляция России становится ключевой стратегией Запада в отношении Москвы. И в России уже начинают это чувствовать", – отметил Климкин.

  • Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил видение Украины успеха саммита НАТО в Вильнюсе, который состоит из трех пунктов.
  • Впоследствии генеральный секретарь Альянса Столтенберг во время визита в Украину заявил , что законное место Украины – в евроатлантической семье, законное место Украины – в НАТО. С таким же мнением выступил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
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