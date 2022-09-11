Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Молдове в фейсбуке.

"Мы приветствуем решение Администрации гражданской авиации Республики Молдова о запрете молдовским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве российской федерации... Это – логичный ответ на развязанную кремлем войну против Украины и всего цивилизованного мира. Изоляция государства-агрессора должна быть тотальной, включая ограничение для ее граждан возможностей путешествий в демократические страны", - пишет пресс-служба Посольства.

Также Перебийнис подчеркнул, что запрет полетов в РФ является важным шагом для обеспечения безопасности самой Молдовы.

Напомним, 9 сентября авиакомпания Air Moldova заявила о возобновлении рейсов в Москву.

10 сентября молдовский авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву.

Молдовская авиакомпания Air Moldova в воскресенье, 11 сентября , сообщила о приостановке продажи билетов на рейс в Москву, который должен был начаться с 1 октября, в соответствии с решением регулятора гражданской авиации.

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