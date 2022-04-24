Изолировать РФ нельзя: экс-канцлер ФРГ Шредер бросился отрабатывать кровавые путинские деньги

Об этом Шредер рассказал в интервью New York Times .

По его словам, Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе, поэтому странам Запада придется возобновлять отношения с Москвой по завершении полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Вы не можете изолировать такую страну, как Россия, в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть в России. Это не только нефть и газ, но и редкие элементы. И это сырье, которое нельзя просто заменить. Нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда возвращаемся", - сказал Шредер.

Герхард Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. Сейчас он возглавляет совет директоров Роснефти и занимает должность главы комитета акционеров "Северного потока - 2" Nord Stream AG.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

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