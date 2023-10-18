"Изобретение РФ": Украина больше не будет признавать молдавский язык

Соответствующее решение было принято премьерами Марчелом Чолаку и Денисом Шмыгалем на совместном заседании правительств Украины и Румынии, пишет Укринформ.

Челаку добавил, что еще предстоит сделать ряд законодательных шагов, однако решение уже принято.

“На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный язык. Я знаю, что нужно еще предпринять некоторые законодательные шаги, в том числе нужно уведомить об этом Европейский Совет, но вместе мы сегодня договорились об этом; это решение было сегодня принято", – сказал он.

Чолаку также добавил, что так называемый молдавский язык - это "изобретение РФ".

"Я считаю, что этим решением украинского правительства изобретение Российской Федерации было вычеркнуто", – добавил он.