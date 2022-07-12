Об этом сообщил The Washington Post.

"Революционный космический телескоп имени Джеймса Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов США от NASA создал свое первое полноцветное изображение, которое действительно удивительно: мигающий взгляд в космос и обратно во времени, фиксирующий слабый свет галактик, формирующихся в зачаточном состоянии космоса", - говорится в сообщении. сообщении.

Изображение, обнародованное в понедельник на церемонии в Белом доме президентом Байденом и чиновниками NASA, показывает скопление галактик под названием SMACS 0723, которое функционирует как массивная линза, увеличивая чрезвычайно слабые и космически отдаленные объекты за собой.

На фейсбуке на странице группы Alpha Centauri говорится , что на фото изображены галактики, чей свет был искажен гравитационными линзами других галактик. Оно уходило к нам более 13 миллиардов лет.

Несколько часов назад NASA отчиталось, что все 17 инструментов телескопа окончательно настроены, проверены и готовы к работе! Ждем сегодняшнюю подробную трансляцию, на которой будут представлены и другие снимки.

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