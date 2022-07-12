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Главная Наука Изображение, давностью 13 млрд лет. NASA обнародовало первое фото с телескопа имени Джеймса Уэбба

Изображение, давностью 13 млрд лет. NASA обнародовало первое фото с телескопа имени Джеймса Уэбба

12 июля, 2022 вторник
02:57
Наука

На нем изображены галактики, чей свет был искажен гравитационными линзами других галактик

Об этом сообщил The Washington Post.

"Революционный космический телескоп имени Джеймса Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов США от NASA создал свое первое полноцветное изображение, которое действительно удивительно: мигающий взгляд в космос и обратно во времени, фиксирующий слабый свет галактик, формирующихся в зачаточном состоянии космоса", - говорится в сообщении. сообщении.

Изображение, обнародованное в понедельник на церемонии в Белом доме президентом Байденом и чиновниками NASA, показывает скопление галактик под названием SMACS 0723, которое функционирует как массивная линза, увеличивая чрезвычайно слабые и космически отдаленные объекты за собой.

На фейсбуке на странице группы Alpha Centauri говорится , что на фото изображены галактики, чей свет был искажен гравитационными линзами других галактик. Оно уходило к нам более 13 миллиардов лет.

Несколько часов назад NASA отчиталось, что все 17 инструментов телескопа окончательно настроены, проверены и готовы к работе! Ждем сегодняшнюю подробную трансляцию, на которой будут представлены и другие снимки.

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