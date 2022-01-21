Изображала индейцев и темнокожих расово ниже: музей Нью-Йорка убрал статую президента Рузвельта
Музей естественной истории США в Нью-Йорке убрал со своего входа статую 26-го президента страны Теодора Рузвельта из-за расизма
Об этом пишет CNN .
Скульптура показывала Теодора Рузвельта верхом на коне с индейцем и африканцем возле него. В июне 2020 года, после убийства Джорджа Флойда и акций Black Lives Matter, музей обратился к власти Нью-Йорка с просьбой убрать статую. Предложение одобрили, но выполнили просьбу только недавно.
Пресс-секретарь музея рассказал, что скульптуру начали демонтировать 18 января 2022, а завершили работы 20 января. Сейчас специалисты должны отреставрировать место, где стоял памятник.
Скульптуру отправят в Президентскую библиотеку Теодора Рузвельта в штате Северная Дакота. Ее планируют открыть в 2026 году. В заведении сообщили, что заключили долгосрочное соглашение по статуе.
- Справка: статую Теодора Рузвельта открыли в 1940 году в рамках мемориала в его честь. Он был президентом США в 1901–1909 годах. В 1906 году политик стал лауреатом Нобелевской премии мира.
- На фоне протестных акций в 2020 году по всему миру демонтировали статуи, одобряющие расизм. Так, в Лондоне снесли памятник предпринимателю и рабовладельцу оборотни Миллигана, а в Бристоле - статую работорговца 17-го века Эдварда Колстона.
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