Об этом сообщает The Insider.

"При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - говорят эксперты издания.

Они утверждают, что производство снарядов в России было небольшим, процесс пытались ускорить, но это стоило больших денег. Однако из-за полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор израсходовала почти все, что сумела накопить. Как сообщает издание, с 24 февраля РФ потратила не менее 7 миллионов снарядов, и это без учета боеприпасов, которые были уничтожены в результате ударов ВСУ по складам оккупантам.

Вместе с тем в России накоплен гигантский советский потенциал артиллерийских снарядов. Однако у него есть сроки годности.

Эксперты утверждают, что твердотопливные снаряды для реактивных систем залпового огня менее чувствительны к длительному хранению, чем снаряды для нарезных артиллерийских орудий, основная масса которых, как минимум, давно нуждалась в ремонте.

"Кроме того, этот арсенал был основательно израсходован не только двумя чеченскими войнами и грузинской кампанией, но и военной кампанией в Украине в 2014-2015 годах и, вероятно, даже в большей степени — кампанией в Сирии", сообщает издание.

"Другими словами, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - отметили журналисты.

В вечернем своде Генштаба ВСУ за 31 августа сообщают, что на южном фронте российские кафиры пытаются удержать оборонные позиции и восстановить логистику.

31 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи по безопасности для Украины.

25 августа СМИ сообщили, что в США будет предложено официальное название военной миссии в Украине. Пентагон будет действовать по принципу миссий в Ираке и Афганистане, которые назывались соответственно операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы"

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