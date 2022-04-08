Изнасилованные 14-летняя девочка, 11-летний мальчик, 20-летняя женщина, - Денисова обнародовала факты военных преступлений оккупантов в Киевской области
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об изнасилованиях оккупантами детей в Киевской области
Об этом она сообщила в Telegram.
"Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик, 11 лет, изнасилован на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу у все возможные места. Ирпень", - написала Денисова.
Она заявила, что изнасилования строго-настрого запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине", - написала уполномоченная ВР.
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