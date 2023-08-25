Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Изнасилования, расстрел гражданских: свидетелей военных преступлений РФ в Украине нашла и допросила прокуратура Италии
Эксклюзив

Изнасилования, расстрел гражданских: свидетелей военных преступлений РФ в Украине нашла и допросила прокуратура Италии

25 августа, 2023 пятница
16:22
Война с Россией

Италия работает над сбором свидетельств по военным преступлениям РФ - есть два параллельных способа расследования. Это свидетельства людей и комиссии, работающих на местах

Об этом в эфире Эспрессо заявила консультант Центральной прокуратуры Италии по вопросам расследования военных преступлений РФ в Украине Марианна Сороневич.

"Прокуратура Италии собирает показания приехавших в страну беженцев и подали заявку на разрешение на проживание для временной защиты. Мы слушаем и фиксируем их рассказы. Это подготовка к будущему суду. Сбор показаний идет не только в Италии, но и во всех странах ЕС. На территории Украины работают специальные комиссии, а в Италии прокуратура работает только со свидетелями, украинскими беженцами", – сказала она.

Сороневич добавила, что вызвалось очень много людей, однако не у всех показания релевантны.

"Берутся только преступления из Женевской конвенции. Однако мы нашли свидетелей, которые дали важные показания - это сексуальное насилие, расстрел гражданского населения и другие тяжкие преступления. Пока расследование на начальном этапе, мы проводим только фиксацию. Мы работаем со свидетелями, которые были жертвами или опосредованными свидетелями этих преступлений. Есть комиссии на местах, фиксирующих факты после ухода войск РФ. Это два параллельных способа расследования", - подытожила консультант.

Что известно о создании спецтрибунала над РФ

Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что Международный уголовный суд в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский устав Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.

В июне Офис президента сообщил, что эту идею поддержали уже 38 стран.

13 июня Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины, а 1 июля ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала.

Четвертая рабочая встреча координационной группы по разработке модели создания трибунала состоялась 30 июня в Варшаве.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 1 июля одобрила резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии. в которой поддержало создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине.

3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессоры.

10 июля в офисе президента подчеркнули , что Украину не устраивает гибридный трибунал для России.

22 августа в Офисе президента объяснили, почему Украина приняла формат "гибридного трибунала" по преступлениям РФ

Мир
Криминал
Италия
російська армія
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Батьківщина-мати
24 августа, 2023 четверг
"Батькивщина-Мать" так и останется советским символом, даже после появления трезубца: Вятрович о переименовании монумента
22 августа, 2023 вторник
Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"
Євген Пригожин
24 августа, 2023 четверг
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.03
    Продажа 42.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
25 августа
17:18
ГУР: по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму нанесен удар
17:07
Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов. Украинец вышел на сцену с баннером "Фортеця Бахмут"
17:06
В Калифорнии разбился истребитель F-18
17:04
Данилов: Россия не может победить Украину военным способом. Поэтому у нее есть план "Б"
16:57
СБУ объявила владельцу украинского агрохолдинга подозрение в вывозе в РФ зерна из оккупированного Бердянска
16:49
Луческу после поражения сделал провокационное заявление и назвал "Бешикташ" сборной Африки.
16:44
Латвия передала Украине вертолет Ми-17
16:44
Гибель Пригожина: Лукашенко заявил, что вагнеровцы и дальше будут базироваться в Беларуси
16:32
Усик - Дюбуа: состоялась финальная процедура взвешивания - украинец существенно легче британца
16:31
Зеленский встретился с главой МИД Турции: обсудили "зерновое соглашение" и Формулу мира
16:22
Мировые цены на нефть поднялись до $83,6 за баррель
16:16
В Харьковской области усиливают меры мобилизации
16:12
Польша вслед за Венгрией попросила ЕС продлить запрет на импорт зерна из Украины
16:05
жара
Жара до +35°C и грозовые дожди: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
16:04
OPINION
Потерь от войны не понес только каждый пятый предприниматель
15:55
экология
Биоразлагаемая посуда содержит потенциально вредные для здоровья и экосистемы элементы
15:48
Украинские аграрии намолотили около 29 млн тонн зерна
15:42
В Полтавской области вагоны сошли с рельсов. Какие пассажирские поезда могут задержаться
15:25
Россияне возвращают домой жителей оккупированных территорий, которых ранее "эвакуировали", - ЦНС
15:22
Эксклюзив
Оккупанты уже понимают нецелесообразность своих военных объектов в Крыму, - Гуменюк
15:16
Кремль планирует мобилизовать еще 450 тыс. россиян на войну в Украине, - Буданов
15:10
Heineken
Компания Heineken завершила выход из России, продав свой бизнес за 1 евро
15:08
РФ похитила из ВОТ Украины по меньшей мере 3,7 млн тонн зерна, - Нацсопротивление
14:42
В Украине возобновили публичный доступ в Реестр арестованных активов
14:41
"Около 20% российских пленных сдаются добровольно": Буданов сравнил "обменный фонд" Украины и РФ
14:33
ЧВК Вагнера
MTV: в Финляндии задержали лидера российской военной группировки "Русич" Яна Петровского, связанного с ПИК Вагнера
14:11
Военного чиновника из Одессы подозревают в присвоении 1 млн грн на строительстве спорткомплекса для ВСУ
14:05
Партнерский материал
Людей нужно мотивировать и делать благотворительность интересной, – основательница фонда YOUkraine Анна Мурашенко
14:04
OPINION
Режим Путина висит на волоске
13:45
"Знак на щите": в Киеве презентовали выставку в честь установки Тризуба на "Батькивщину-мать"
13:42
Песков заявил, что Путин не поедет на саммит G20 в сентябре
13:35
Включает тяжелые вооружения и боеприпасы: Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине на €94 млн
13:02
Устойчивый рост и прибыльность: владелец OnlyFans получил $338 млн дивидендов
12:38
В Бостоне развернули самый большой в мире украинский флаг
12:32
Правительство уволило главу ГСЧС Сергея Крука
12:25
Российский пропагандист Соловьев назвал верховного представителя ЕС Борреля врагом славян
12:21
Совладельцем турецкой фирмы, которая продала Минобороны легкие куртки по цене зимних, был племянник нардепа Касая, - Украинская правда
12:21
Ликвидация Пригожина – только начало, РФ зачищает информационно-политическое поле, – Центр страткоммуникаций и информбезопасности
12:14
Передача врагу данных о движении ВСУ под Бахмутом: жительница Донбасса получила подозрение
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Почему чужие эксперты для нас – авторитет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV