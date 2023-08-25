Изнасилования, расстрел гражданских: свидетелей военных преступлений РФ в Украине нашла и допросила прокуратура Италии

Об этом в эфире Эспрессо заявила консультант Центральной прокуратуры Италии по вопросам расследования военных преступлений РФ в Украине Марианна Сороневич.

"Прокуратура Италии собирает показания приехавших в страну беженцев и подали заявку на разрешение на проживание для временной защиты. Мы слушаем и фиксируем их рассказы. Это подготовка к будущему суду. Сбор показаний идет не только в Италии, но и во всех странах ЕС. На территории Украины работают специальные комиссии, а в Италии прокуратура работает только со свидетелями, украинскими беженцами", – сказала она.

Сороневич добавила, что вызвалось очень много людей, однако не у всех показания релевантны.

"Берутся только преступления из Женевской конвенции. Однако мы нашли свидетелей, которые дали важные показания - это сексуальное насилие, расстрел гражданского населения и другие тяжкие преступления. Пока расследование на начальном этапе, мы проводим только фиксацию. Мы работаем со свидетелями, которые были жертвами или опосредованными свидетелями этих преступлений. Есть комиссии на местах, фиксирующих факты после ухода войск РФ. Это два параллельных способа расследования", - подытожила консультант.

Что известно о создании спецтрибунала над РФ

Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что Международный уголовный суд в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский устав Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.

В июне Офис президента сообщил, что эту идею поддержали уже 38 стран.

13 июня Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины, а 1 июля ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала.

Четвертая рабочая встреча координационной группы по разработке модели создания трибунала состоялась 30 июня в Варшаве.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 1 июля одобрила резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии. в которой поддержало создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине.

3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессоры.

10 июля в офисе президента подчеркнули , что Украину не устраивает гибридный трибунал для России.

22 августа в Офисе президента объяснили, почему Украина приняла формат "гибридного трибунала" по преступлениям РФ