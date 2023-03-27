Изнасилование в Закарпатье - тест на верховенство права
Безнаказанное зло всегда прорастает новыми преступлениями
Мы это, к сожалению, хорошо знаем по войне с Россией.
Но так же это касается и общественных отношений внутри страны. Ребята, которые изнасиловали 14-летнюю школьницу в Воловецком районе Закарпатья, должны понести реальное, а не условное наказание. Именно этот тест на подлинное верховенство права важно сдать государству — по-настоящему защитив права жертвы, не замяв произвол судейской системы.
Ребята, изнасиловавшие 14-летнюю школьницу в Воловецком районе Закарпатья, должны понести реальное, а не условное наказание
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Теперь, когда дело получило публичную огласку, верю, что дальнейшие сделки невозможны. Но выводы из этого дела неутешительны, потому что пока мы еще очень далеки от справедливости судов, приговоров и возможности защитить права человека.
Об авторе: Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины.
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