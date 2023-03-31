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OPINION

Изнасилование в Закарпатье: судьба потерпевших зависит от одной поправки к одному закону

Михаил Жернаков
31 мартa, 2023 пятница
08:07
Мнение

Несовершеннолетних жертв насилия таскают по допросам, судам и всем прочим возможным инстанциям и процессуальным действиям и по 100 раз расспрашивают об одном и том же, чем каждый раз ретравматизируют

В результате ни ребенок, ни родители уже не хотят никакой справедливости, а только чтобы этот ад прекратился (о похожей ситуации недавно писала правозащитница и адвокат Евгения Закревская). От того же безнаказанность и огромное количество новых подобных преступлений по всей стране.

Решить эту и еще кучу проблем должны были правительственные законопроекты №5617 и №5618 о правосудии, дружественном к детям. Они внедряют мировые стандарты в этой сфере – нетравматические опросы, психологов, "зеленые комнаты" и так далее.

Но на днях оба проекта, уже согласованных на всех уровнях, завернул комитет ВР по правовой политике. Причина? Один депутат категорически против одной нормы одного из законов. Ее можно запросто исправить ко второму чтению. Но нет.

Решить эту и еще кучу проблем должны были правительственные законопроекты №5617 и №5618 о правосудии, дружественном к детям. Они внедряют мировые стандарты в этой сфере – нетравматические опросы, психологов, "зеленые комнаты", и так далее. Но на днях оба проекта, уже согласованных на всех уровнях, завернул комитет ВР по правовой политике. Причина? Один депутат категорически против одной нормы одного из законов

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Теперь с вероятностью 99,9% эти проекты вообще рассматривать не будут. Ибо профильный комитет решил отправить их правительству на доработку, что фактически означает их смерть, по крайней мере, в этом созыве.

Еще раз. Из-за одного депутата решения, предотвращающие страдания тысяч детей по всей Украине, не будут даже начинать рассматривать.

Потому что, подумаешь, изнасилование где-то там на Закарпатье или еще кучи детей по всей Украине. У нас здесь одному депутату одна норма не нравится.

Мы все еще надеемся, что это все просто недоразумение, и сейчас пытаемся эту проблему решить. Ибо необходимо как можно быстрее защитить большое количество реальных (и еще большее — потенциальных) детей-жертв преступлений.

Но я обещаю — если окажется, что проблема не решается, мы на всех возможных площадках сделаем известными и депутата, который валит проекты, и всех тех, кто ему в этом помогает.

Источник

Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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