Изнасиловали в Белгороде трех девочек 14–17 лет: оккупантам отказали в ротации из-за преступлений их смены, - украинская разведка
ГУР перехватило разговор в котором рашист рассказывает, что его подразделение не будут менять из-за того, что их смена изнасиловала в Белгороде трех девушек 14–17 лет
Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
В разговоре с российским кафиров мать рассказывает, что в Белгороде находятся 500 военных. Сын говорит, что из-за их преступлений командование отказалось ротировать подразделение на Харьковщине.
"Люди в Белгороде изнасиловали трех девочек – одной 14, 15 и 17 лет. Из-за этого никого сюда не отправляют больше, потому что они людей насилуют", - сказал захватчик.
Российские оккупанты массово увольняются.
"Даже командир моего... на увольнение написал, все на отзак. Все 30 человек. Даже сам подполковник написал. Не посадят никого", - добавляет рашист.
Чтобы российских военных не увольнять, руководство предлагает 10-дневный отпуск домой.
В конце разговора рашист признается, что согласился ехать на войну в Украину за деньги.
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