Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

В разговоре с российским кафиров мать рассказывает, что в Белгороде находятся 500 военных. Сын говорит, что из-за их преступлений командование отказалось ротировать подразделение на Харьковщине.

"Люди в Белгороде изнасиловали трех девочек – одной 14, 15 и 17 лет. Из-за этого никого сюда не отправляют больше, потому что они людей насилуют", - сказал захватчик.

Российские оккупанты массово увольняются.

"Даже командир моего... на увольнение написал, все на отзак. Все 30 человек. Даже сам подполковник написал. Не посадят никого", - добавляет рашист.

Чтобы российских военных не увольнять, руководство предлагает 10-дневный отпуск домой.

В конце разговора рашист признается, что согласился ехать на войну в Украину за деньги.

ГУР перехватило разговор российского оккупанта с подругой, где те обсуждают возможность попасть домой.

Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ. Об этом признался контрактник вооруженных сил РФ, разговаривавший со своей женой.

5 июля Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехваченный разговор "ДНРовца" со своей женой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb