Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора военнослужащему ВС РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В частности, стало известно, что подозреваемый – 27-летний военнослужащий 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37-я ОМСБр, в/ч 69647) вооруженных сил Российской Федерации, родом из с. Догой Республики Бурятия.

По данным следствия, в марте 2022 года он вместе с другими военными ВС РФ оккупировал один из населенных пунктов Киевщины. Они стали запугивать мирное население. Осуществляли постоянные осмотры всех помещений домов, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции.

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Добавляется, что через 20 дней оккупации трое российских военных, среди которых подозреваемый, ворвались во двор частного дома, где проживали две женщины и маленькая девочка.

Отмечается, что подозреваемый, учитывая отсутствие мужчин, отвел женщину в гараж. Там он ее изнасиловал, угрожая изнасилованием ребенка в случае отказа. При этом постоянно демонстрировал наличие оружия. Другие военные ВС РФ оставались на улице для преодоления возможного сопротивления со стороны родственников и соседей.

"Через несколько дней подозреваемый снова пришел к женщине и совершил над ней акты сексуального насилия в гаражном помещении домовладения", - добавляется в сообщении.