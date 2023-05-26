Изнасиловал 4-летнюю племянницу: 13 лет за решеткой проведет житель Винницкой области
При упорной позиции Немировской окружной прокуратуры Винницкой области суд признал мужчину виновным в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины)
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"Ювенальные прокуроры в суде доказали, что в октябре 2022 года житель Винницкого района в состоянии алкогольного опьянения находился в доме своей двоюродной сестры. На ночлег он остался в комнате, где дети спали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный воспользовался малолетним возрастом и беспомощностью 4-летней племянницы и ее изнасиловал.
Добавляется, что вину мужчина в суде он не признал, а также пытался заверить, что не мог совершить такое преступление. Был нетрезвым, поэтому не помнит, что тогда происходило.
По результатам рассмотрения и оценки предоставленных стороной обвинения доказательств судом вынесен мужчине приговор.
До приговора суда он находился под стражей.
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