Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"Ювенальные прокуроры в суде доказали, что в октябре 2022 года житель Винницкого района в состоянии алкогольного опьянения находился в доме своей двоюродной сестры. На ночлег он остался в комнате, где дети спали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный воспользовался малолетним возрастом и беспомощностью 4-летней племянницы и ее изнасиловал.

Добавляется, что вину мужчина в суде он не признал, а также пытался заверить, что не мог совершить такое преступление. Был нетрезвым, поэтому не помнит, что тогда происходило.

По результатам рассмотрения и оценки предоставленных стороной обвинения доказательств судом вынесен мужчине приговор.

До приговора суда он находился под стражей.