ВСУ – единственный государственный институт, который демонстрировал безусловную эффективность с самого начала вторжения и по сей день.

Изменять структуру подчинения Вооруженных сил, создавать параллельные центры принятия решений в ВСУ еще более опасно, чем менять во время войны власть.

И раз уж в обществе сложился консенсус по поводу неизменности власти до конца войны, так же должен сложиться консенсус по поводу неизменности руководства ВСУ, которое не просто продемонстрировало эффективность, а благодаря ему мы сейчас живы.

Раз уже в обществе сложился консенсус по поводу неизменности власти к концу войны, так же должен сложиться консенсус по поводу неизменности руководства ВСУ, которое не просто продемонстрировало эффективность, а благодаря ему мы сейчас живы

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Когда я был маленьким шкетом и мне чесалось что-то разобрать и почистить в Яве отца, отец говорил: не мешай машине работать! Это были очень мудрые слова, я убеждался в этом не раз. И на многострадальном от юного механика мотоцикле, и жизни. Сломать то, что работает, очень просто. Даже когда хочешь сделать лучше.

ВСУ сейчас работают как исправный двигатель. Мощно, эффективно, надежно. Но уже после увольнения Харьковщины политики начали лезть в ВСУ. Все видели, как одному генералу запретили говорить без разрешения сверху, а другой генерал лез из всех щелей Телемарафона. Сейчас тенденции лезть в армию дела усиливаются. И это тревожит.

Политики! Как бы вам ни хотелось безграничной власти, давайте все-таки, сначала выиграем эту войну, а потом уж воруйте, лгите, еб*ть гусей, хорошо? Очень не хочется ставить свою жизнь на кон ваших всех политических интересов.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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