Изменить ход войны может только натовская авиация, - военный эксперт Черник

Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В стратегическом итоге у нас нет другой цели, как окончательно выбить противника со всех наших территорий. Отмечаю, со всех территорий с оккупированным Крымом включительно. Я считаю, что нет никаких дипломатических рычагов для урегулирования этого конфликта. Этот конфликт закончится исключительно по силе оружия". Единственное, когда это произойдет трудно спрогнозировать. Однако нельзя также и не дооценивать противника", - пояснил Черник.

Эксперт уверен, что осенью на линиях фронта может возникнуть оперативная пауза.

"У россиян нет серьезного ресурса для большого наступления. Однако хочу напомнить, что Россия является первой страной в мире по запасу артиллерийских рабочих систем. На сегодняшний день они достигают более 4500 единиц. Снарядов к этим системам у россиян практический безлимит. Россияне могут выставить огневые артиллерийские валы" , которые ВСУ не смогут подавить. Поэтому, на мой взгляд, осенью эта фаза войны затихнет по одной из линий фронта и возможна определенная оперативная пауза. Однако по-настоящему переломить ход войны нам поможет натовская авиация", - добавил он.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что предоставление Украине западной боевой авиации позволит окончательно приземлить все самолеты россиян и позволит наносить удары на глубине 300-500 км.

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