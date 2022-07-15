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Главная Экономика Изменилась платежка за поставку газа, теперь поставщик компания "Нафтогаз Украина", - главред центра "ГазПравда"
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Изменилась платежка за поставку газа, теперь поставщик компания "Нафтогаз Украина", - главред центра "ГазПравда"

15 июля, 2022 пятница
21:02
Экономика

Алексей Савицкий, главный редактор информационно-консультационного центра "ГазПравда", рассказал, что платежка за доставку газа от облгаза остается без изменений, а платежка за поставку газа будет иметь новый лицевой счет

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Чтобы окончательно донести до людей информацию, нужно разделять облгазы и газсбыты – это две компании, одна управляет трубой, вторая поставляет по этой трубе газ. Собственно, обе принадлежали структурам Фирташа. И раньше приходили две платежки на одном листе бумаги, где были платежки от газсбыта Фирташа и облгаза тоже Фирташа. Сейчас газсбыты поставляют газ только бизнесу, а населению прекратили поставки", - заметил главред центра "ГазПравда".

Алексей Савицкий отметил, что облгазы тоже в процессе возвращения в государственное управление.

"Сейчас тоже будет поступать две платежки. Одна платежка - за доставку газа от облгаза остается по-прежнему, по тому же особому счету. Изменилась платежка за поставку газа, теперь она будет от компании "Нафтогаз". Новый лицевой счет можно узнать от чат- бота Нафтогаза или позвонив на горячую линию. Если нет такой возможности, то дождитесь бумажной платежки, сейчас штрафов за неуплату нет, а в новой платежке уже все будет указано", - пояснил Савицкий.

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Украина
газ
Нафтогаз
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