Изменилась платежка за поставку газа, теперь поставщик компания "Нафтогаз Украина", - главред центра "ГазПравда"
Алексей Савицкий, главный редактор информационно-консультационного центра "ГазПравда", рассказал, что платежка за доставку газа от облгаза остается без изменений, а платежка за поставку газа будет иметь новый лицевой счет
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Чтобы окончательно донести до людей информацию, нужно разделять облгазы и газсбыты – это две компании, одна управляет трубой, вторая поставляет по этой трубе газ. Собственно, обе принадлежали структурам Фирташа. И раньше приходили две платежки на одном листе бумаги, где были платежки от газсбыта Фирташа и облгаза тоже Фирташа. Сейчас газсбыты поставляют газ только бизнесу, а населению прекратили поставки", - заметил главред центра "ГазПравда".
Алексей Савицкий отметил, что облгазы тоже в процессе возвращения в государственное управление.
"Сейчас тоже будет поступать две платежки. Одна платежка - за доставку газа от облгаза остается по-прежнему, по тому же особому счету. Изменилась платежка за поставку газа, теперь она будет от компании "Нафтогаз". Новый лицевой счет можно узнать от чат- бота Нафтогаза или позвонив на горячую линию. Если нет такой возможности, то дождитесь бумажной платежки, сейчас штрафов за неуплату нет, а в новой платежке уже все будет указано", - пояснил Савицкий.
- Ранее Нафтогаз разъяснил, почему украинцам пришло по две платежки за газ
- Также клиенты Нафтогаза смогут получать платежи за газ через сеть терминалов EasyPay
- Кроме того, у Газсбытов есть средства и они могут возвращать переплаты.
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