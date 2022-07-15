Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Чтобы окончательно донести до людей информацию, нужно разделять облгазы и газсбыты – это две компании, одна управляет трубой, вторая поставляет по этой трубе газ. Собственно, обе принадлежали структурам Фирташа. И раньше приходили две платежки на одном листе бумаги, где были платежки от газсбыта Фирташа и облгаза тоже Фирташа. Сейчас газсбыты поставляют газ только бизнесу, а населению прекратили поставки", - заметил главред центра "ГазПравда".

Алексей Савицкий отметил, что облгазы тоже в процессе возвращения в государственное управление.

"Сейчас тоже будет поступать две платежки. Одна платежка - за доставку газа от облгаза остается по-прежнему, по тому же особому счету. Изменилась платежка за поставку газа, теперь она будет от компании "Нафтогаз". Новый лицевой счет можно узнать от чат- бота Нафтогаза или позвонив на горячую линию. Если нет такой возможности, то дождитесь бумажной платежки, сейчас штрафов за неуплату нет, а в новой платежке уже все будет указано", - пояснил Савицкий.

Ранее Нафтогаз разъяснил, почему украинцам пришло по две платежки за газ

Также клиенты Нафтогаза смогут получать платежи за газ через сеть терминалов EasyPay

Кроме того, у Газсбытов есть средства и они могут возвращать переплаты.

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