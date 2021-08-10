Изменила присяге, писала "законы" для "ЛНР": судье с Луганщины объявили подозрение в ряде антигосударственных преступлений

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.



По данным следствия, в 2014 году действующая судья апелляционного суда Луганской области, изменив присяге на верность народу Украины, вошла в состав рабочей группы так называемого народного совета "ЛНР", который от имени оккупационной администрации РФ занимался созданием "собственного законодательства".



Подозреваемая приняла участие в разработке псевдозаконопроектов "ЛНР": "Гражданского кодекса", "Гражданского процессуального кодекса", "Земельного кодекса" и "Семейного кодекса". Они были переданы в "народный совет ЛНР" и с целью легализации на временно оккупированной территории опубликованы.



В 2018 году гражданка Украины заняла должность "судьи", а в дальнейшем - "заместителя председателя Верховного суда ЛНР". В составе незаконно созданной судебной ветви подозреваемая до настоящего времени оказывает содействие представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, осуществляет "правосудие" от имени оккупационной администрации РФ и принимает "судебные решения", противоречащие принципам Конституции и законодательным актам Украины, нарушая права людей, которые проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.



Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск и обращении с ходатайством в суд для осуществления специального досудебного расследования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb