Изменила планы из-за французов: Бербок отменила встречу с Зеленским в Киеве

Об этом Бербок сказала на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает "Укринформ".



"Наша поездка была запланирована с моим французским коллегой, и в этой связи мы планировали встретиться с президентом. А сейчас изменились планы поездки. Французская сторона как-то изменила эти планы. Очень важно, конечно, совместно координировать, ведь каждый день необходимо как-то планировать , учитывать. Поэтому само собой разумеется, что со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", - пояснила Бербок.



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Изменения, о которых сказала Бербок, произошли в графике главы французской дипломатии Жана-Ива Ле Дриана. Ранее предполагалось, что 7-8 февраля состоится одновременный визит в Киев глав МИД Германии и Франции.

Напомним, 7 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев .