Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона заочно уведомлено о подозрении бывшему заместителю начальника разведывательного управления командования штаба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по факту государственной измены и дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1). 408 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Во время временной оккупации армией РФ Крыма в мае 2014 года капитан 2 ранга перешел на сторону рашистов. Таким образом, экс-заместитель разведывательного управления ВМС предал присяге на верность украинскому народу. Злоумышленник он не явился на службу в материковой части Украины и отказался служить в Вооруженных Силах Украины.

В 2015 году бывшему офицеру было доложено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Известно, что ныне подозреваемый проходит военную службу в вооруженных силах России в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты – тактического соединения морской пехоты тихоокеанского флота и принимает участие в вооруженной агрессии против Украины.

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