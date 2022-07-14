Изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Экс-заместителю разведывательного управления Военно-морских сил сообщили о подозрении
В государственной измене подозревают экс-заместителя разведывательного управления Военно-морских сил ВСУ. Известно, что злоумышленник перешел на сторону российских захватчиков
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона заочно уведомлено о подозрении бывшему заместителю начальника разведывательного управления командования штаба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по факту государственной измены и дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1). 408 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Во время временной оккупации армией РФ Крыма в мае 2014 года капитан 2 ранга перешел на сторону рашистов. Таким образом, экс-заместитель разведывательного управления ВМС предал присяге на верность украинскому народу. Злоумышленник он не явился на службу в материковой части Украины и отказался служить в Вооруженных Силах Украины.
В 2015 году бывшему офицеру было доложено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины).
Известно, что ныне подозреваемый проходит военную службу в вооруженных силах России в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты – тактического соединения морской пехоты тихоокеанского флота и принимает участие в вооруженной агрессии против Украины.
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