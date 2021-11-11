Изменения в законе: как теперь будут наказывать за жестокое обращение с животными

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.



Изменения в законодательстве предусматривают ряд запретов на обращение с животными.



В частности, запрещены жестокое обращение или убийство домашних животных и бездомных животных; умерщвлять животных путем утопления, удушения, использования электрического тока и яда; убийство временно изолированных бездомных домашних животных; нарушение правил транспортировки животных, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного.



Нельзя дарить домашних животных в качестве призов, предоставлять фотоуслуги с дикими животными, дрессировать жестокими методами, попрошайничать с ними, оставлять животных без возможности укрытия в помещении или салоне авто одних и при температуре понедельников +20°C и ниже +5°C.



Также запрещено регулирование численности животных биологически обоснованными методами и эвтаназией, а разрешены только биостерилизация, устройство в приют.



Кроме того, изменения в законодательстве запрещают пропаганду жестокого обращения с животными; замуровывать животных в подвальных помещениях; оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах, возле остановок, магазинов и т.д.



Также нормируется длина поводка животного на привязи – не менее 20 метров, для сторожевых собак – не менее 10 метров.



Алексей Белошицкий подчеркнул, что, согласно ст. 89 (жестокое обращение с животными) КУоАП, издевательства над животными, в том числе беспризорными, что повлекло их мучение, причинило им физическую боль, страдания, но не повлекло телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, а также другие нарушения правил содержания , обращение и транспортировку животных, грозят штрафом в размере от 3400 до 5100 грн с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью.



Те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года уже привлекалось к ответственности за такое же нарушение влечет наложение штрафа в размере от 5100 до 8500 грн или административный арест сроком до 15 суток, с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью.

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