Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Защищаем интересы бизнеса. Мы наработали изменения, вводящие сбалансированную модель взаимодействия государства и бизнеса. Учитываются интересы обеих сторон - компании продолжат работать, а работа правоохранительных органов станет более прозрачной и открытой", - пишет прессслужба.

Проект закона №9211 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по уточнению отдельных положений с целью обеспечения защиты прав участников уголовного производства включает некоторые изменения.

В частности, запрещается изъятие каких-либо предметов без определения суда, в случае изъятия техники владелец получит право на копирование информации, то есть у компании останется возможность работать на других устройствах. Адвокаты и владельцы техники смогут снимать обыск на видео, а следователь обязан обосновать в суде принадлежность к преступлению. Обязанность прокурора – отменить арест имущества одновременно с вынесением постановления следователя о закрытии уголовного производства, если этого не произошло, то собственник может подать жалобу на действия прокурора.

Более подробно об изменениях к законопроекту №9211:

совершенствование положений, регулирующих правовой статус третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте;

предоставление права беспрепятственного фиксирования проведения обыска с помощью видеозаписи лицу, пользующемуся помещением, в котором производится обыск, владельцу или другому владельцу такого помещения, а также адвокатам указанных лиц;

детализированы особенности временного доступа к вещам и документам, основания и порядок временного изъятия имущества, наложение ареста на имущество;

запрещение изъятия устройств для обработки, передачи и хранения электронной информации или их составляющих, а также нарушение работы компьютерных и других сетей, если орудием, средством или предметом уголовного правонарушения выступает содержащаяся в них информация, кроме случаев, предусмотренных частью третьей статьи 98 настоящего Кодекса; в случае извлечения таких устройств установлена гарантия права копирования информации владельцу такого устройства;

дополнение положений, регулирующих определение вещественного доказательства, устройствами для обработки, передачи и хранения информации или его составляющими, а также признание их вещественными доказательствами только если они являются орудием, средством или предметом уголовного правонарушения, и/или могут быть подвергнуты экспертизе или использованы в качестве доказательства ;

дополнение положений, регулирующих определение документа, любыми другими формами зафиксированной визуальной или аудиальной информации (в том числе электронной), а также электронными документами в соответствии с Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте";

установление особенностей хранения устройств для обработки, передачи и хранения информации в электронном виде или их составляющих;

установление недопущения запрета на использование устройств для обработки, передачи и хранения информации или их составляющих, если они не изымались во время процессуальных действий и используются их владельцем (законным владельцем) в качестве предметов или средств труда;

увеличение срока обращения с ходатайством об аресте с 48 до 72 часов;

право определения следователем судьей срока при рассмотрении вопроса об аресте имущества срока такого ареста;

закрепление обязанности доказывания целесообразности продления ареста имущества на сторону обвинения;

установление обязанности отмены прокурором арестов имущества в случае закрытия уголовного производства; гарантия обжалования бездействия прокурора по отмене такого ареста имущества;

повышены требования к обоснованию получения разрешения на обыск, увеличен срок рассмотрения следователем судьей вопроса об обыске до 3 дней (при наличии соответствующего ходатайства вопрос об обыске может быть рассмотрен безотлагательно в день поступления такого ходатайства), расширен перечень оснований для отказа в разрешении на обыск;

нормирование вопроса о статусе изъятых вещей и документов;

уточнение терминологии путем дополнения определения понятия "устройства обработки, передачи и хранения информации в электронном виде или их составляющие";

другие редакционные изменения, направленные на приведение норм в соответствие с общими основами уголовного производства.

А также дополнен перечень решений, действий или бездействия следователя или прокурора, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования, в частности об отказе в отмене ареста или его бездействии по отмене ареста на имущество после истечения срока, в течение которого осуществляется рассмотрение; решения, действия или бездействие следователя, прокурора, имеющие признаки несоблюдения требований, предусмотренных статьями 167 и 168 настоящего Кодекса.

Кроме этого, дополнен и уточнен перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования, в частности об отмене ареста имущества или отказе в нем; относительно временного доступа к вещам и документам или другим, при отсутствии которых физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо лишаются возможности осуществлять свою деятельность.