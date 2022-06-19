Наверное, самым важным событием стал визит в Киев четырех глав государств (Шольц, Драги, Макрон и Йоханнис). Они заверили в своей поддержке получения Украиной кандидатства на членство в Европейском Союзе. Это – очень важный кейс. Мы понимаем, что это не просто "да, заявочки", мы понимаем, что это влечет за собой очень много других, возможно, непубличных вещей. Марк, давайте попробуем свести эти кандидатские концы с концами…

Я думаю, что действительно они не зря приехали вместе. Ведь если бы за все мучения, которые пережила Украина, речь шла только о награде в виде кандидатства в члены ЕС, то не было бы никакой необходимости приезжать вчетвером. Я думаю, что, конечно, речь шла о мирном плане, предложенном Марио Драги. Это могла быть попытка уговорить Зеленского пойти на какие-то уступки. Тем более что накануне в Румынии сам Макрон говорил, что Зеленскому придется пойти на переговоры. То есть он озвучивал подвергаемые критике вещи, вызывавшие дискуссию.

А уже здесь, после переговоров в Киеве – однозначные заявления о территориальной целостности Украины, о поддержке украинского народа, о поставках оружия (в том числе французы заявили о дополнительных гаубичных установках) и так далее. Это, по моему мнению, указывает на то, что, безусловно, президент Зеленский ни на какие компромиссы не пошел. Возможно, это осталось в непубличной плоскости…

Не возможно, Марк, а точно! У меня есть такая "чуйка", что что-то осталось непубличным. Почему? Например, потому, что появился Йоханнис, а не Анджей Дуда. Мы понимаем, что президент Польши Дуда не ложился бы в эти разговоры в контексте Шольца и Макрона, которые по-своему видят урегулирование континентальной безопасности.

Скорее всего, некоторые вопросы обсуждались, кое-что предлагалось. Но была ли достигнута договоренность, мы не знаем – это были непубличные переговоры, на которых приняли непубличные решения.

Я склонен думать, что Зеленский может вести игру таким образом, чтобы давать определенные надежды на потенциальные договоренности после решения о кандидатстве в ЕС (а это будет буквально на днях), он все же точно не пойдет на уступки по территориальной целостности, уменьшению суверенитета или принятию на себя обязательства в одностороннем порядке. Он на это не пойдет по одной простой причине – этого не примет украинское общественное мнение.

Он и сам не желает. Но, кроме того, у него всегда еще и сильный аргумент: "Я не могу решить за Украину – воюющую страну, потерявшую десятки тысяч людей. Вы что, хотите, чтобы я обманул Украину и пошел на какие-то уступки, пошел на то, чтобы уступить территории, признав статус-кво территорий, занятых российскими оккупантами после 24 февраля? Нет, я на это не пойду!"

Скорее всего, он может что-то обещать или по поводу проведения референдума, или проведения какого-то другого публичного решения – по поддержанию парламентом или общественным мнением определенных компромиссов, допустимых в этих условиях. Он может обещать – потому что они обещают только кандидатство на членство в ЕС.

Поэтому действительно игра не закончилась, она продолжается. Болезненную реакцию Москвы мы видим уже сейчас. А потом мы увидим, чего Москва ждала. Если план окончательно провалился, будет истерика – и от Лаврова, и, думаю, скорее всего даже Путин прокомментирует.

Медведев тоже так неслабо возбудился – так просто, откровенно оскорблять и хамить… Пусть в своем никчемном твиттере, но все равно. Представителей самых мощных государств Европейского Союза называть любителями лягушек, ливера и макарон… Это просто примитивно, но по-хамски.

Понимаете, в чем дело – он фигура не слишком серьезная. Ему поручили хамство, сказали: "Ты – хами!" А это, между прочим, бывший президент России себя так ведет. Это лишний раз доказывает, что он, конечно, никогда никаким президентом не был. Это ничтожество, которое не достойно вообще находиться в нормальном обществе. Его карьера закончилась давным-давно. Грубо говоря, она и не начиналась.

Но, безусловно, это отражение нервной и истеричной реакции Москвы. Сейчас они все это между собой начинают обсуждать, но эти события обрекают их на военное продолжение. И здесь начинается эта загадочная история – а насколько у Москвы вообще есть резервы? К ним не ездят европейские лидеры, не прибывает американский ленд-лиз. Какие резервы Москвы для того, чтобы защитить достигнутый результат, чтобы продолжать наступление на Донбассе, защищать Херсон, прикрывать запорожское направление? Мы не знаем…

Бурятский автономный округ, такое впечатление, скоро станет просто безлюдным. И тут будут стягивать контрактников, а возможно и срочников из Петербурга, из Москвы, из каких-нибудь крупных городов. А там, я думаю, публика будет не в восторге. Это не 200-300 боевых долларов для бурятской семьи, которая это воспринимает как манну небесную.

Я с вами согласен. Потому что истощаются чисто человеческие резервы. На мобилизацию Путин, очевидно, идти не хочет. А дело в том, что отсутствие переговоров, отсутствие мирного плана заставляет интенсифицировать усилия для продолжения войны. Ведь России напрягаться нужно сильнее, несмотря на ее бесчисленные резервы – с точки зрения как человеческих, так и производства ВПК.

Проблема заключается в том, что ей противостоит достаточно современное западное вооружение, которые явно не только обеспечивают паритет, но и дают преимущество украинской стороне. И это там понимают, по крайней мере, в генштабе точно это все считают – сколько поступило гаубиц, сколько "цезарей", сколько прибудет РСЗО (MLRS), сколько еще поступит бронетехники, смогут ли немцы львиную долю обещанного оружия доставить в Украину. А что тогда? Это оставляет для Москвы много вопросов чисто военных, оперативных.

А еще есть политические вопросы. Политически Москва стремилась к капитуляции Украины. Все остальное ей не подходит. Поскольку, казалось бы – вы хотите переговоров? А ведь Эрдоган предлагал встречу на самом высоком уровне между Зеленским и Путиным. Сказали: нет-нет, такое нас не устраивает. Вы сначала сами его раздавите и преподнесите нам Зеленского голым и на блюдечке. Это ведь так звучит? Как заявляли Лавров, Песков и сам Путин – встречаться с Зеленским нет смысла, поскольку не достигнута еще договоренность на низших уровнях, а такая встреча должна уже фиксировать достигнутые заранее договоренности.

А вот интересно, что Мединский снова ожил, всплыл и начал что-то лепетать о 75%, по которым они договорились. Речь идет о так называемом мирном стамбульско-минском плане. Мединский уже посчитал, что 75% были якобы согласованы. Мы не знаем, о чем конкретно идет речь. Об этом, возможно, знает только Мединский. Ну и вообще – если Мединский такое озвучивает, значит ему дали указание это озвучивать. Могла ли быть его самодеятельность? И кто он вообще в этой иерархической системе?

Он без помощи других ничего не решает и ничего не говорит. Ему напрямую дают указания из администрации президента (скорее всего это делает Вайно, потому что напрямую Мединский с Путиным не встречается). Ему просто говорят: открывай рот и говори, что 75% уже согласовано.

Вы правильно спросили – а что согласовано? Прекратить огонь, обменяться пленными… А как насчет территориальных требований относительно Херсона, Мелитополя, Мариуполя, всего, что захвачено после 24 февраля – это согласовано? Думаю, что нет. А нейтральный статус и демилитаризация согласованы? Думаю, что нет. То есть остаются те 25%, которые на бумаге занимают немного места, но главные – на которых настаивает Москва. В том числе и признание Крыма российским. По крайней мере, публично от Киева мы слышим противоположные вещи. Что дойдем до Крыма, возьмем и деоккупируем его военным путем, что освободим Донбасс, Херсон и так далее.

Генерал Марченко откровенно намекнул, что Керченский мост будет целью №1. А мы понимаем, что для Кремля это просто как крейсер "Москва".

Безусловно! Там не только это было сказано из важного. Генерал Марченко сказал, что нам нужны для этого средства. Цель №1 он определил, но сказал, что нам нужные для этого средства – ракеты большой дальности (до 300 км). Дальнобойные средства, позволяющие обстреливать этот мост. Рухнет он или нет, я не знаю, потому что я не специалист. Я много раз у себя на эфирах спрашивал, как можно вообще этот мост взорвать. Отвечают по-разному. Кто-то говорит, что нужно подрывать опоры, кто-то советует подрыв с помощью авиабомб. Я в этом не разбираюсь.

Пожалуй, есть какие-то средства, позволяющие что-нибудь с этим мостом сделать. И эти средства может предоставить Запад, который также прекрасно понимает, что если их дать, то Киев не замедлит воспользоваться ими. Во-первых, чтобы прекратить поставки через мост вооружения, техники из России в Крым, перерезать эту артерию. Во-вторых, чтобы отомстить. Это тоже очень важно, потому что, простите, но всю территорию Украины обстреливают – от Львова до Киева, Харькова, Днепра и так далее. Почему мост не может быть в таких условиях легитимной целью? Что в нем сакрального?

Москва желает продолжать войну. Следовательно, рано или поздно она придет к тому, что целями станут и Белгород, и мост, и сама Москва.

Вы говорите, что Москва желает продолжать войну. И тут ключевой вопрос: она действительно хочет? Они спешат с попыткой договориться где-нибудь внутри или они следуют упрямству фюрера? Потому что говорят, что фюрер, условно говоря, "рисует стрелочки". Сидит в генштабе или вызывает к себе генштабистов и там, как Иосиф Виссарионович, рисует стрелки куда наступать по карте-миллиметровке.

Приблизительно так. Я, конечно, не думаю, что в буквальном смысле красным карандашом, как Сталин, чертит по глобусу направления ударов. Помните может эти знаменитые "10 сталинских ударов"? Я не думаю, что именно так все сейчас происходит. Но то, что Путин непосредственно вовлечен в принятие части главных решений по военной операции – это точно. Это однозначно, потому что мы не видим за последние 1,5-2 месяца ни роли Герасимова (как главы генштаба), ни роли Шойгу (как министра обороны). Возможно, сам Путин напрямую ведет совещания с руководителями операции. Так может быть.

Другое дело, что он ничего не понимает в военном деле, поэтому он просто визирует решения, принятые генералами. Но ведь он тоже визирует только те решения, которые ему нравятся. Если ему придут и скажут, что нужно отводить войска, потому что мы очень многое потеряли, нужно переформатироваться, давайте оставим несколько уже оккупированных городов. Может ли Путин одобрить такое решение? Понятно, что нет. И потому он гонит всех вперед. У него нет иного плана. Это у военных могут быть тактические соображения: "давайте отойдем от Северодонецка, потому что мы очень многих теряем". А политические решения – они всегда другие.

Суть здесь какая – мы до конца не понимаем, чем владеет Москва, что у нее есть, а чего нет. Все обсуждают наличие или отсутствие вооружения у украинской стороны. А происходящего у противоположной стороны никто не знает. Там может быть ситуация либо крайне катастрофическая, либо сносная, но не такая блестящая, как ее рисует командование.

Я говорил с соответствующими экспертами в военной сфере, они говорят, что проведенный анализ показал - китайских микросхем в российских ракетах не было. Это означает, что Си Цзиньпин не подставил желанное плечо своему "фройнду Володе". А это значит, что в принципе производства такого в России нет. Но это высокотехнологичное оружие, а мы видим, какая мясорубка продолжается сейчас на Луганщине и Донетчине.

Скорее всего да. Наверное, какие-то пиратские, контрабандные поставки микросхем и чипов могут идти. Причем кто угодно может быть посредником, это может быть совсем серая схема. Что-то точно поступает. Говорят, даже с Запада есть какие-то микросхемы. Я не думаю, что их поставляет Запад. Это все воруют, потом перепродают. Черный рынок этой продукции тоже работает. Где-то через арабские страны, где-то через какие-то военные выставки и так далее. Всё равно черный рынок оружия и военных средств существует, он всегда существовал.

Вопрос в том, каковы его объемы. Хватит ли их, чтобы вести столь масштабную европейскую войну. Это ведь действительно гигантская война! Это только кажется – вот участок 20х20 км на востоке Украины. Но на самом деле там задействованы такие огромные силы – десятки тысяч солдат, бронетехника, артиллерия, ракеты, тратятся миллионы патронов в день. Это просто гигантское производство нужно! Так что этот вопрос остается открытым.

Многие эксперты говорят о том, что высокоточных ракет уже мало или практически нет. Возможно, но мы должны явно увидеть этот провал, кризис с поставками именно российской стороне.

Потому что Украине помогает Запад, хотя его критикуют, что доставляют несвоевременно, а России никто ничего не поставляет. Ну, мы не видим этого, потому что даже если какие-то микросхемы украли и поставили в оборудование на предприятии, это мизер все равно. Нужны более крупные и более значимые поставки.

Марк, если мы говорим о России, то тоже чрезвычайно важный существенный момент – мы видим, как оживились несколько человек. Это Кириенко, это Медведев и Патрушев. Мы понимаем, что каждый из них может разыгрывать собственную линию, но они стали публично чрезвычайно активны. Такое ощущение, что они сейчас хотят срочно создать свое рейтинговое реноме в измерении 50%. Не хочется быть одним профессором, который в свое время предсказал, а дедушка все еще жив, речь идет о Путине. Ну и соответственно, речь идет об активности. Это косвенно свидетельствует, что что-нибудь происходит, тем более что они поменяли команду – Козак, Сурков и компашка, их куда-то растворили в воздухе, в политическом вакууме, нет их.

Это может быть связано с некоторыми ожиданиями и переменами. Но это может иметь и другое объяснение – то, что все перечисленные лица не хотят остаться крайними, когда будут выяснять, а кто останется после игры, даже если Путин еще и не умрет. Ведь все равно перемены неизбежны, как в одном, так и в другом случае. В случае поражения Москвы будет много хаоса, но клетки будут кем-то заполняться. Понятно, что на кого-нибудь не хватит кресла, как в детской игре. Боливар не выдержит двоих, кого-то из этого седла выбросят.

Кто-то должен стать Деницом – адмиралом, или, например, Никитой Хрущевым.

Конечно. На роль Берии Патрушев уже заходит, здесь уже очевидно. Если он разделит судьбу Берии. Поэтому он не дурак, все это прекрасно понимает. Может он не особенно умен, но он хитрее. Что касается Кириенко, то он более пронырливый. Он эту активность развивает не потому, что может стать преемником Путина, а может иметь отношение к решению вопросов о преемнике.

То есть раздавать карты?

Ну, быть этаким виночерпием, "бондарем", как у Пушкина. Поэтому на самом деле у него более длительную схему. Он человек Ковальчука Юрия, близкий к нему, просто близкий доверенный человек самого Путина. Что касается Медведева, этот персонаж больше похож на клоуна. Он может действовать произвольно, потому что его начальник Путин. К нему отношение снисходительное, поэтому у него шансов никаких. А вообще, в конечном итоге, если говорить в контексте преемника, то я бы сказал, что это будет какая-то неожиданная фигура. Ну Мишустин, потому что формально он должен три месяца исполнять обязанности президента, если что. По конституции, до момента проведения выборов президента. Такая переходная фигура может быть, но это не преемник. А кто преемник? Ну, им может стать совсем близкий человек. Ну вот, например, Тихонова – младшая дочь Путина.

Но у Патрушева есть свой сын, Марк, если бы дедушка представился, то сын Патрушева очень бы оживился.

Это очевидно, что эта схема возможна при жизни Путина. Никакой Тихоновой и всей клоунской семьи Путина, потому что она вся состоит из клоунов. Эти люди все вообще ниоткуда, став миллиардерами, они сейчас все под британскими и частично европейскими санкциями, охватившими какую-то часть семьи Путина. Там какие-то бывшие налоговые инспекторы из Рязани, кого там только нет. При такой вот беспородной среде став просто русской элитой.

Новое дворянство и во главе его Абрамович. Как-то так случилось. Я вообще не могу разобраться, какой функционал у Абрамовича. Потому что в этом славном письме от Арахамии представителям европейской Фемиды, Арахамия свидетельствует, что Абрамович честный и порядочный джентльмен, приобщившийся к созданию гуманитарных коридоров. Сам Абрамович говорит, что в путинской политике преступного плана он не участвовал. А с третьей стороны ему дали тот или иной мандат в Кремле. То есть, если он разъезжал, о чем-то договаривался. То есть какая-то непонятная схема и здесь еще и Фридман так сказать готов получить украинское гражданство.

Нет, ну они все готовы на все, что угодно, лишь бы избавиться от санкций. Хоть бы это было украинское гражданство, хоть Папуа-Новой Гвинеи, им без разницы. Это не вопрос их симпатии или антипатии, это вопрос сохранения собственного капитала и сохранения собственной репутации. Потому что они сейчас находятся в самом худшем за всю их личную историю положении. Потому что это и санкции и заморозка активов и их сегрегация из европейских элит, где они очень хорошо себя чувствовали – это британские и другие. Это без сомнения очень больно. Они пойдут на все, что угодно, отдадут любые деньги. Подключены безумные лоббистские ресурсы, чтобы как-то исправить ситуацию.

Дело в том, что сам Арахамия не подтверждал подлинность документа, представленного в суде. Если он действительно есть, я бы сказал, что это ошибка со стороны власти, потому что так сильно сближаться власти (а такого же не скрыть) с Абрамовичем может вылезть боком. Запад всегда может сказать: "Вы нас обвиняете в двуличии и лицемерии, вы подумайте сами, как выглядит суета вокруг Абрамовича, Фридмана". Хотя вы знаете, арестовали Фридмана активы и уже через день были заявления опровержения Фридмана. Но тем не менее никто не даст карт-бланш на то, что вы можете что-то, что запрещаете нам, то есть, если Европа призывает к санкциям олигархату и окружению Путина, то, безусловно, от Украины и Киева будут требовать то же, чтобы это все выглядело одинаково.

Я считаю, что касается Абрамовича, то это его собственная инициатива. Он получил согласие Путина на вмешательство в весь этот процесс. С другой стороны давайте зададим себе вопрос, а к чему привела его роль. Ну вот говорят он помогал с гуманитарным коридором, помогал беженцам, как пишут в прессе. Я ничего такого не знаю, вы ничего не знаете. Знает только власть. Если он действительно чем-то помог, то было бы правильно, чтоб украинское общество знало имена этих людей. Или конкретное решение, которому способствовал Абрамович, или дал денег и кто-то спасся. Чтобы это было не абстрактно, а конкретно. Если действительно из Мариуполя Абрамович организовывал гуманитарные коридоры, то это должна быть публичная информация.

Тогда бы все об этом знали. С другой стороны, возможно, он действительно метит на роль в истории покойного Бориса Березовского, который тоже, по слухам, вмешивался в разные переговорные моменты. Что он, вероятно, передавал какие-то записки от переговорной группы Путину. Это тоже совсем другой статус и у него, и вообще у этого переговорного процесса.

Я не большой поклонник деятельности Березовского, не сторонник этого персонажа. Но Березовский был с каким-то идеологическим движением, в нем жила хоть какая-то идея. Хоть глупая и примитивная, но она жила. У Абрамовича нет никаких представлений ни гуманитарного, ни какого-либо другого характера. Он поклоняется деньгам. У него нет никаких идей. У Березовского была. И когда он способствовал Хасавюрту, еще чему-то он чем-то руководствовался. Возможно, это старая школа, он был старше.

Ну, доктор физико-математических наук еще советского разлива – это серьезный бекграунд. Чем завершилась его карьера, мы понимаем, но здесь уже мы видим и другой кейс. Действительно, Марк, вы правильно сказали, что на Западе ждут конкретных шагов, в частности со стороны Украины. Вот у нас есть такой "подвешенный обед", подвешенный Шарий. В Украине его ждут с караваем в СИЗО – возможно, СБУ, возможно просто благодарная общественность. Хотят увидеть Анатолия Шария в Украине. Но нет, есть такое чувство, что не было запроса на его экстрадицию. Вот вы, как человек с юридическим образованием, можете рассказать, что там у нас так мутно с Шарием. А вот суд даже запретил его партию.

Это уже вдогонку решение суда, по обращению Министерства юстиции Украины суд начал еще до войны рассматривать. Конечно, это уже вдогонку указу президента и решению СНБО. Уже этим она была де-факто запрещена, но уже сейчас суд подтвердил, поэтому эта страница уже перевернута. Юридически, она перевернута и закрыта до конца.

В чем состоит особенность этого персонажа. Он "пустышка". За ним ничего не стоит. Даже за Медведчуком была какая-то история, злодейская, конечно. Он начинал еще помните с чего, с кагебешной "защиты" Стуса, с советских времен. Представляете, в каком контексте всю жизнь существовал.

А этот персонаж совершенно про деньги. Он пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами только из-за денег. Там нет ничего другого. Это махинатор, который в определенный момент, благодаря этим деньгам, дослужился, что часть украинского общества повелась на этот ресурс, который в него был влит. Потому что он как современный, использует современные платформы и бьет по любой власти. Это искусственно созданный продукт, такое в пробирках выращивают, и мы это видели много раз, когда человек, продававший тряпки из дома матери, чтобы поиграть на автоматах в Киеве, скрывался от армии, записываясь в баптисты.

Но вопрос, почему не пришел запрос на экстрадицию Шария?

Потому что проблемы как раз в Испании. Я думаю, что запрос точно есть. Сорок дней будут выдержаны в части подачи этого экстрадиционного запроса. Но выдача из Испании очень проблемна в силу того, что похожи кейсы рассматривались в Испании годами. Там есть стадия обжалования и многое другое. Испанский суд, хоть и независимый, но порой принимает дикие решения. Очень много популизма в испанской системе, я помню, как Пиночета судили.

Я думаю это занимает очень много времени, это быстро не кончится. И этот персонаж идет на задний план потому, что есть другие приоритеты – война. Я сторонник того, чтобы подключать механизмы не формальные юридические, а имеющие другой характер. Это санкционные механизмы, это механизмы оперативные, которые могли бы создать условия, которые сначала могли бы забрать все соцсети, потом нашли возможность использовать разного рода непроцессуальные методы, которые хоть и законны, но не обязательно связаны с вопросом его экстрадиции. Он за время проживания в Европе наследил так, начиная от обвинения в педофилии от его сестры. Это его сестра обвиняла в том, что ему давали деньги. Он из России получал деньги и по этому поводу в Украине есть уголовное дело. Как он их получал? Почему не платил налоги. Он отмывал эти деньги. На них купил дом, квартиру в Испании. Как это возможно, что в Европе неработающий человек скупает недвижимость на миллионы евро. Почему этот аспект не расследуется в достаточной степени. Вы попробуйте в Европе 1000 евро не задекларировать.

Да, Фридман с Авеном уже пробовали хорошо поужинать.

Авену за тридцатку возбудили дело, потому что нашли у него дома наличные деньги. А он имеет право снять всего несколько сотен фунтов. А тут миллионы и ничего не происходит. Это мне кажется, что упустили, потому что уперлись в вопрос госзмены, хотя она должна двигаться, но там многое еще есть. И отмывание денег и уклонение от налогов нужно копать. Есть в юрисдикции и в Литве и в ряде других стран, через которые он это переводил. Он же из российского Райффайзен банка от физических лиц переводил деньги. Прямо из России они шли ему на счета в Испании. Почему это не является предметом расследований и обращения руководства страны в соответствующие службы в европейских странах для возбуждения уголовных дел. Там должен быть букет дел, не только одно. Вот в чем все дело.

Будем надеяться, что соответствующие уполномоченные органы послушают наш разговор и начнут выполнять ваш совет или намек.