Изменения в правительстве будут в начале октября, - Арахамия

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде в эфире одного из телеканалов, передает УП.



"Вопрос изменений в Кабмине стоят. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем (на выездном заседании фракции "Слуги народа", - ред.) в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты", - сказал он.

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