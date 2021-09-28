Изменения в правительстве будут в начале октября, - Арахамия
Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабинете министров в первой декаде октября
Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде в эфире одного из телеканалов, передает УП.
"Вопрос изменений в Кабмине стоят. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем (на выездном заседании фракции "Слуги народа", - ред.) в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты", - сказал он.
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