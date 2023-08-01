Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Согласно принятому 11 июля Кабинетом Министров постановлению "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", вносятся изменения в порядок назначения выплат для переселенцев.

На помощь для проживания ВПЛ в 2023 году правительство выделило из госбюджета 57 млрд грн. В настоящее время происходит финансирование выплат для более 2,6 млн граждан.

Так, для ВПЛ, получающих помощь к этому, с 1 августа 2023 года автоматически продлена выплата пособия еще на шесть месяцев до конца января 2024 года. Размер денежной помощи для граждан с инвалидностью и детей составляет 3 тысячи гривен, для других - 2 тысячи гривен.

Кто из ВПЛ не будет получать больше выплат

Соответственно, выплаты от государства не будут поступать украинцам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (служебная командировка или стажировка, пребывание на лечении или реабилитации, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка)

вернулись к брошенному месту жительства

отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм

Но помощь продолжается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. В Минсоцполитики подчеркивают, что им для продолжения выплат не нужно совершать никаких дополнительных действий, ведь выплаты будут поступать автоматически.

Кроме того, деньги от государства не будут получать граждане, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства. А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия соответствующего постановления:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны

приобрели на сумму свыше 100 000 грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета)

имеют на депозитном банковском счету денежные средства в общей сумме более 100 000 грн

купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 000 грн

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданина об этом сообщат. В случае несогласия он сможет обжаловать такое решение органа соцзащиты или предоставить документы, подтверждающие личность, и продолжать получать выплаты.

Будут ли получать выплаты ВПЛ, которые впервые обратятся за помощью после 1 августа

Минсоцполитики отмечает, что для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа 2023 года, средства назначаются на семью сроком на шесть месяцев. Она будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи.

Сумма выплат для лиц с инвалидностью и детей традиционно составит 3 тысячи гривен, а для других - 2 тысячи гривен.

Для таких семей помощь может быть назначена еще на шесть месяцев, если в семье есть:

дети с инвалидностью

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью

пенсионеры

граждане, имеющие троих и более детей младше 18 лет

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя

А также, если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четыре прожиточных минимума.

Однако помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 000 грн одним платежом.