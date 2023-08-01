Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Изменения в назначении выплат для ВПЛ: с 1 августа некоторые лица перестанут получать деньги от государства

Изменения в назначении выплат для ВПЛ: с 1 августа некоторые лица перестанут получать деньги от государства

1 августа, 2023 вторник
07:09
Экономика Деньги

Правительство приняло постановление, согласно которому с 1 августа 2023 года меняется порядок назначения выплат для внутренне перемещенных лиц, часть ВПЛ перестанут получать деньги от государства

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Согласно принятому 11 июля Кабинетом Министров постановлению "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", вносятся изменения в порядок назначения выплат для переселенцев.

На помощь для проживания ВПЛ в 2023 году правительство выделило из госбюджета 57 млрд грн. В настоящее время происходит финансирование выплат для более 2,6 млн граждан.

Так, для ВПЛ, получающих помощь к этому, с 1 августа 2023 года автоматически продлена выплата пособия еще на шесть месяцев до конца января 2024 года. Размер денежной помощи для граждан с инвалидностью и детей составляет 3 тысячи гривен, для других - 2 тысячи гривен.

Кто из ВПЛ не будет получать больше выплат

Соответственно, выплаты от государства не будут поступать украинцам, которые:

  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (служебная командировка или стажировка, пребывание на лечении или реабилитации, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка)
  • вернулись к брошенному месту жительства
  • отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм

Но помощь продолжается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. В Минсоцполитики подчеркивают, что им для продолжения выплат не нужно совершать никаких дополнительных действий, ведь выплаты будут поступать автоматически.

Кроме того, деньги от государства не будут получать граждане, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства. А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия соответствующего постановления:

  • приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны
  • приобрели на сумму свыше 100 000 грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета)
  • имеют на депозитном банковском счету денежные средства в общей сумме более 100 000 грн
  • купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 000 грн
  • имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданина об этом сообщат. В случае несогласия он сможет обжаловать такое решение органа соцзащиты или предоставить документы, подтверждающие личность, и продолжать получать выплаты.

Будут ли получать выплаты ВПЛ, которые впервые обратятся за помощью после 1 августа

Минсоцполитики отмечает, что для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа 2023 года, средства назначаются на семью сроком на шесть месяцев. Она будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи.

Сумма выплат для лиц с инвалидностью и детей традиционно составит 3 тысячи гривен, а для других - 2 тысячи гривен.

Для таких семей помощь может быть назначена еще на шесть месяцев, если в семье есть:

  • дети с инвалидностью
  • лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью
  • пенсионеры
  • граждане, имеющие троих и более детей младше 18 лет
  • несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя

А также, если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четыре прожиточных минимума.

Однако помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 000 грн одним платежом.

  • 15 июля первая заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире телемарафона сообщила о том, что Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, не будут считаться внутренне перемещенными лицами, поэтому с 1 августа их будут избавлять от государства.
Общество
Украина
Читайте также:
31 июля, 2023 понедельник
Британская разведка объяснила, почему власти РФ не способны защитить свое население от войны
30 июля, 2023 воскресенье
"Украину оставили в серой зоне": Болтон о результатах саммита НАТО в Вильнюсе
30 июля, 2023 воскресенье
Болтон: Те, кто призывает Украину к переговорам с РФ, заботятся о собственных интересах
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.71
  • EUR
    Покупка 40.97
    Продажа 41.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
1 августа
08:07
Обновлено
Россия атаковала Харьков дронами: прилеты в общежитие и центр города, есть пострадавший
08:06
OPINION
Россия запросто может атаковать НАТО из Беларуси
07:57
Обновлено
Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: количество пострадавших возросло до более чем 80
07:09
Телескоп "темной вселенной" Евклида показал свои первые изображения космоса
06:55
Apple
Главный поставщик Apple предоставит $500 млн для строительства заводов комплектующих в Индии
06:31
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО рекомендует внести Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов
06:11
В Украине погибли или получили ранения более 200 тыс. российских военных, - Британия в Совбезе ООН
05:59
Парламент Молдовы ввел уголовную ответственность за политическую коррупцию
05:55
"Панатинаикос" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
05:26
Турнир в Вашингтоне: Свитолина снова одолела Азаренко, Костюк победила Андрееску
05:00
Одно из самых ужасных преступлений: США призвали РФ вернуть Украине депортированных детей
04:09
Беспилотники атаковали Москву: один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину
03:44
Министр обороны Беларуси прибыл в Иран: предположительно будет говорить о заводе "шахедов" в Гомеле, - ISW
03:16
Чипы, станки и запчасти: Россия в обход санкций ввозит иностранные компоненты для ВПК
02:48
Молдова официально разрывает сотрудничество с российскими спецслужбами
02:20
Прямое доказательство для Гааги: Лубинец отреагировал на признание РФ в депортации сотен тысяч украинских детей
01:37
США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан, - CNN
00:28
В Петербурге мужчина поджег двери военкомата: утверждает, что его подстрекали в ФСБ
00:08
Из-за полномасштабного вторжения РФ 6,2 млн украинцев находятся за границей, - Минэкономики
00:03
Минобороны: до конца года 30% руководства военкоматов будут составлять ветераны
2023, понедельник
31 июля
23:37
Британия ввела санкции против 6 россиян, причастных к заключению оппозиционера Кара-Мурзы
23:21
По меньшей мере, 81 российский олигарх открыто обеспечивал войска РФ, - расследование
22:58
Полк Калиновского сообщил о гибели четырех бойцов
22:54
Обновлено
Обстрелы Херсонщины Россией: по меньшей мере четверо погибших и 17 раненых
21:58
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Одной из причин агрессии РФ - это планы Украины по разработке и добыче сланцевых углеводородов и освоению шельфа Черного моря, - Бессмертный
21:50
Обновлено
Хорватия предоставила порты для экспорта зерна из Украины и выделила €1 млн. евро на разминирование территорий
21:24
ООН
ООН подтвердила гибель 9369 и ранение 16 646 гражданских в результате полномасштабного вторжения РФ
21:11
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
События на фронте развиваются динамично: на двух участках ВСУ вышли к так называемой линии Суровикина. Колонка Сергея Згурца
20:27
Как зарегистрировать ребенка, рожденного на ТОТ: разъяснение правительства
20:11
За финансирование ВСУ: РФ арестовала активы Ахметова
20:04
OPINION
Кроме горячей войны с Россией, продолжается и война элит
20:00
Обзор
Победные новости 523-го дня войны: воспитанница погибшего в Луганской области Виталия Меринова стала чемпионкой Европы, а Украина в десять раз нарастила производство боеприпасов
19:46
Молдова ратифицировала соглашение с Украиной о строительстве моста через Днестр
19:16
Обзор
БМП Marder
Характеристики немецкой БМП "Marder" и значение для контрнаступления ВСУ
18:53
Эксклюзив
Жители многоэтажки в Кривом Роге, потерявшие жилье из-за ракетного удара, получат компенсацию из местного бюджета, - Вилкул
18:38
Зеленский о продолжительности войны: Путин не выдержит 10 лет, не та фигура уже
18:36
Baykar создаст в Украине сервисный центр для ремонта и обслуживания беспилотников
18:28
Путин прекрасно знает, что Украина потопит весь его флот, если он подойдет близко, - Зеленский об атаках на порты
18:06
OPINION
Нет, мы не заслужили войну...
17:36
Способны снабжать энергией в течение 12-14 часов: Украина получила 508 систем Tesla Powerwall
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV