Изменения в Конституции по членству Украины в НАТО сейчас не обсуждаются, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вопрос членства Украины в НАТО должна решать сама страна, и сейчас не ведется никаких дискуссий по поводу изменений в этой части Конституции
Об этом сообщает Укринформ.
"Насколько я знаю, на сегодняшний день не обсуждается и не ведется никаких вопросов относительно изменений в Конституцию Украины в части членства Украины в НАТО. Я больше скажу, это суверенное право каждой страны - решать направление своего развития, и вы знаете, что это моя позиция, которую я всегда говорю с нашими коллегами и никто не имеет права указывать на красные линии или возможные невозможности принятия тех или иных решений суверенным государством", - заявил Стефанчук.
Глава Рады добавил, что украинские власти действуют согласно законам государства, в которых четко прописан евроатлантический курс Украины.
Комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа Украины от вступления в НАТО, Стефанчук отметил, что посол является профессиональным кадровым дипломатом. А в сложившейся ситуации произошла ошибка в коммуникации.
"Мне кажется, что это не позиция профессионального дипломата, это просто какая-то состоявшаяся дискомуникация. Насколько я знаю позицию господина Пристайко, он был и остается преданным сторонником как раз интеграции Украины в НАТО", - подчеркнул Стефанчук.
- Напомним, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с РФ.
- Впоследствии Пристайко опроверг свои слова, но уточнил, что Киев готов пойти на уступки во избежание полномасштабной войны.
- В Кремле ответили, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значительного ответа на российские беспокойства.
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