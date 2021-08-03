Изменения погоды в Украине связано с пожарами в мире, - Укргидрометцентр
Пожары на территории Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине - она становится все более неустойчивой
Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.
"Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится все более неустойчивой и ее становится сложнее прогнозировать", - пишет пресс-служба на своей странице в Facebook.
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