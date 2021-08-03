Изменения погоды в Украине связано с пожарами в мире, - Укргидрометцентр

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.



"Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится все более неустойчивой и ее становится сложнее прогнозировать", - пишет пресс-служба на своей странице в Facebook.

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