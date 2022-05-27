Изменения на Юге будут после разрешения ситуации вокруг Северодонецка и Лисичанска, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что внимание россиян в сторону Попасной основывается на том, что там у противника есть короткая цепочка поставок боевой техники и личного состава, поэтому для дальнейшего развития ситуации наиболее показательной будет битва вокруг Северодонецка и Лисичанская.
Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Значительное количество российской группировки растянуто по Югу, но принципиальных изменений там не происходит. Я думаю, какие-то изменения будут возможны после разрешения ситуации вокруг Северодонецка и Лисичанской, Рубежного и Попасной. Именно там сейчас сконцентрировано самое большее количество боеспособных российских войск. Внимание россиян в сторону Попасной основывается на том, что туда подтянуты наиболее боеспособные и эффективные подразделения, к тому же там есть короткая цепочка снабжения железнодорожным путем со стороны территории, подконтрольной РФ, куда они подтягивают боевую технику и личный состав. Потому и происходит такое прорезание со стороны Попасной, точнее продавливание через артиллерию и авиационные удары" - отметил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что некоторые тактические успехи россиян не должны восприниматься как оперативные успехи или прорывы.
"Ситуация по всем фронтам стабильно сложная, но непосредственно битва на Донбассе вокруг Северодонецка и Лисичанска будет наиболее показательной" - отметил военный эксперт.
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