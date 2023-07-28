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Аналитика

Изменения на юге будут более динамичными, РФ просчиталась с наступлением: военные итоги недели

Сергей Згурец
28 июля, 2023 пятница
21:23
Статьи Сергей Згурец

На этот раз рассказываю о ситуации с наступлением ВСУ на юге, наступление россиян в Луганской и Харьковской областях и неготовность НАТО идти на системную конфронтацию с РФ из-за блокирования зерновых коридоров

ВСУ делают максимум в наступлении на юге – изменения на фронте в перспективе будут значительными

На южном направлении происходят качественные системные изменения. Они касаются не только освобождения Старомайорского как важного элемента правильной украинской стратегии. Речь идет, что по всем направлениям, где мы можем давить на юге – мы это делаем. Старомайорское – это Бердянское направление. Далее следует продвижение украинских сил в сторону Старомлиновки и это говорит о приближении к первому рубежу обороны противника.

Второй участок, где происходят наступательные действия - это вблизи Роботиного, несколько западнее Старомайорского. Есть продвижение между Роботиным и Вербовым. На обоих участках ВСУ давят россиян, но продвижение достаточно медленное. Это подтверждает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Тарнавский. Он говорит, что мы продвигаемся по минным полям и это усложняет движение. Враг предпринял существенные меры по защите, но Тарнавский говорит, что любую оборону можно прорвать. Вопрос только в правильности подходов, а наши подходы таковы.

Карта. Запоріжжя. Старомайорське. Старомлинівка. 280723

Относительно оценок западных стран. Они признают, что продвижение ВСУ не так быстро, как ожидалось. Украинское войско делает максимум в этих условиях. Изменения на юге в перспективе будут более значительными и динамичными. Это может произойти после уничтожения противника на участке, где сейчас двигаются ВСУ.

Сейчас у противника непростая ситуация - все четыре направления на юге таковы, что у них не хватит резервов, чтобы компенсировать действия ВСУ. Особенно если они будут действовать не на двух, а на четырех-пяти направлениях на юге. Россияне пытаются потушить панику и говорить, что ни одно из этих направлений не важно. Но каждый из этих участков существенный, потому что они расшатывают достаточно широкий российский фронт. Каждое из этих направлений может оказаться для россиян провальным, потому что Украина еще не использовала основные силы. Пока работают несколько бригад и, прежде всего, артиллерия, которая обеспечивает уничтожение врага. Сочетание пехоты и артиллерии является основой тактики.

арта. Запоріжжя. Василівка. Оріхів. Пятихатки. 280723

Фото: Карта. Запорожье. Васильевка. Орехов. Пятихатки.

Далее, когда будут созданы условия для продвижения механизированных кулаков – думаю, ситуация будет меняться настолько быстро, что российские пропагандисты не будут успевать придумывать концепцию того, почему они совершают так называемое обратное отступление. По многим направлениям потери техники на юге 1:4, 1:5 в нашу пользу. Это говорит, что подход к уничтожению основных средств работает достаточно эффективно.

Россияне зря надеются, что отвлекут ВСУ на Купянское направление

Купянское направление – актуальное и важное. Сегодня этот участок комментировал генерал Сырский, сказавший, что на Купянско-Лиманском направлении противник постоянно атакует и применяет более профессиональные свои подразделения. Каждый день мы отражаем эти атаки и никакие позиции не потеряны. Я думаю, эта оценка дана после того, как у врага был тактический ограниченный успех – когда они пересекли реку Жеребец и закрепились на правом берегу в районе Кармазиновки.

Карта. Луганщина. Харківщина. Сватове. 280723

Фото: Карта. Луганская область. Харьковская область. Сватово

Дальше начала появляться информация, что враг начал движение в сторону Новоегоровки, Надежды, Сергеевки. Эта информация была опровергнута, но эти продвижения происходили, потом россиян выбили оттуда. Эти населенные пункты в низовьях и даже если враг сейчас будет использовать свои танковые резервы – то передвижение по этой территории будет очень усложненным. Наши подразделения стоят на высотах по этим населенным пунктам. Думаю, что уже произошло усиление этих направлений со стороны ВСУ артиллерией. Ситуация будет такой, что враги будут перемалываться ею с использованием кассетных боеприпасов. Враг просчитался со временем наступательных действий и надеждой на то, что он сможет таким образом отвлечь командование и резервы, чтобы удерживать весь этот участок. РФ будет использовать еще остающиеся резервы. Есть все возможности, чтобы уничтожать врага на этом участке фронта.

Главное бремя по недопущению искусственного голода лежит на Украине

Россия взялась за процесс создания искусственного голода в странах Африки из-за полной блокировки украинских зерновых портов. Это происходит не только путем блокировки, но и из-за ударов по портовой инфраструктуре. Все действия стран НАТО пока неактивны - Альянс не собирается активировать силы Турции, Румынии или Болгарии для прикрытия гражданских судов. Хотя такая возможность вероятна, но НАТО не готова к системной глубокой конфронтации с РФ. Мы слышим, что Румыния пытается расширить перевозку через Дунай. Думаю, Румыния прибавляется техническим путем минимизации блокирования Россией. РФ готова применять силы и Украина тоже готова применить силу против российских кораблей, если они будут действовать против наших или гражданских судов. Сейчас есть шаткий баланс, но вопрос чрезвычайно сложный и необходима более мощная реакция со стороны ООН и стран НАТО. Пока мы видим, что главное бремя лежит на Украине.

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