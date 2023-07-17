Изменения линии фронта в зоне Купянска и Сватового не происходит, ВСУ блокируют попытки противника, - Згурец
Российская армия активизировалась в зоне Купянска и Сватового, однако смена линии фронта не происходит и попытка противника существенно усложнить ситуацию блокируется Вооруженными силами Украины
Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил в эфире Еспресо.
"Там содержится группировка в пределах 80 тыс. вражеских сил, 50 тыс. в зоне Бахмута. Но этот участок, который касается Харьковской, севера Луганской областей, действительно, он насыщен войсками и на протяжении последних дней, враг активизировался в зоне Купянская, атаки на Масютовку. Ближе к Сватовому тоже попытка вытеснить наши войска к реке Жеребец", - отметил он.
Згурец также объяснил, что эти планы известны, но сейчас они активизировались, однако, как можно увидеть, смена линии фронта не происходит и попытки противника существенно усложнить ситуацию блокируемому ВСУ.
"Думаю, что это преследует цель каким-то образом растянуть наши силы и возможности с точки зрения того, чтобы уменьшить давление на Бахмут и юг. Поэтому думаю, что эти риски украинской стороной просчитывались, вопрос в том, какой будет дальнейшая динамика. Как по мне "У нас есть возможности, чтобы заблокировать и удержать эту линию фронта. Поэтому думаю, что если в ближайшие дни мы увидим увеличение динамики, то вряд ли она будет в пользу противника", - добавил аналитик.
- 16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.
- 17 июля в эфире телеканала "Еспресо" Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении.
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