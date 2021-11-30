Изменения к адаптивному карантину в Украине введут с 6 декабря, - Ляшко
С 6 декабря в Украине вступят в силу новые правила для "желтой" зоны карантина
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"Наибольшее изменение в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сказал Ляшко.
С 6 декабря бизнес, работающий в "желтой" карантной зоне, будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте на коронавирус.
Люди, не имеющие дозы вакцины от коронавируса или отрицательного COVID-теста или сертификата об выздоровлении, не будут иметь права участвовать в массовых культурных, спортивных, развлекательных и других мероприятиях, посещать фитнес-залы, бассейны, кинотеатры, рестораны, кафе.
В "желтой" и "красной" зонтиках карантина невакцинированные могут посещать банки, автозаправки, аптеки, продовольственные и ветеринарные магазины.
На 30 ноября в "желтой" зоне находятся Черновицкая, Тернопольская, Кировоградская и Харьковская области.
В "желтой" зоне необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Проведение массовых мероприятий за разрешенное при условии соблюдения ограничения в 1 человека на 4 кв. м площади территории. Заполненность кинозалов и залов других заведений культуры должна составлять 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров – из расчета 1 человек на 10 кв. м, дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают очно, но другие учебные заведения могут работать только в случае вакцинации 80% персонала.
- Напомним, 24 ноября Кабмин принял решение об изменении правил карантина в "желтой" зоне.
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