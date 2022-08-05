Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"На белорусско-украинской границе кардинально ситуация не изменилась. Белорусская сторона продолжает усиливать границу с нашей страной, там находится определенное количество белорусских подразделений. Мы не фиксируем изменения в численном составе, а также в характере их действий", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины.



Андрей Демченко подчеркнул, что ВСУ и Государственная пограничная служба Украины никогда не исключали вероятность, что по этому направлению подразделения вооруженных сил Республики Беларусь могут предпринять попытку вторжения на территорию Украины, поддерживая войну, развязанную Россией против нашей страны.



"Соответственно, к этому направлению приковано особое внимание от всех составляющих секторов обороны Украины, проводятся все необходимые мероприятия для максимального укрепления как по линии границы, так и пограничные. Осуществляются фортификационные меры, чтобы обеспечить возможность ведения оборонных действий для наших подразделений", - проинформировал Демченко.

29 июля стало известно, что в Беларуси снова продолжили военные учения - до 6 августа.

1 августа Гештаб ВСУ проинформировал, что белорусские войска разворачивают комплексы радиоэлектронной борьбы у границ Украины

3 августа Генштаб ВСУ отметил, что Россия использует территории Беларуси для опрокидывания ДР Г в Украину.

4 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в частях сил специальных операций вооруженных сил Беларуси проводится проверка боевой готовности

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