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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Изменения численности белорусских подразделений у украинской границы не фиксируется, но это направление Украина максимально укрепляет, - пресс-секретарь Госпогранслужбы
Эксклюзив

Изменения численности белорусских подразделений у украинской границы не фиксируется, но это направление Украина максимально укрепляет, - пресс-секретарь Госпогранслужбы

5 августа, 2022 пятница
09:47
война с Россией

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, сообщил, что к этому направлению приковано особое внимание от всех составляющих секторов обороны Украины, проводятся все необходимые мероприятия для максимального укрепления как по линии границы, так и в пограничные

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"На белорусско-украинской границе кардинально ситуация не изменилась. Белорусская сторона продолжает усиливать границу с нашей страной, там находится определенное количество белорусских подразделений. Мы не фиксируем изменения в численном составе, а также в характере их действий", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Андрей Демченко подчеркнул, что ВСУ и Государственная пограничная служба Украины никогда не исключали вероятность, что по этому направлению подразделения вооруженных сил Республики Беларусь могут предпринять попытку вторжения на территорию Украины, поддерживая войну, развязанную Россией против нашей страны.

"Соответственно, к этому направлению приковано особое внимание от всех составляющих секторов обороны Украины, проводятся все необходимые мероприятия для максимального укрепления как по линии границы, так и пограничные. Осуществляются фортификационные меры, чтобы обеспечить возможность ведения оборонных действий для наших подразделений", - проинформировал Демченко.

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