Об этом Хаяши Йошимаса заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Укринформ.

"Все что происходит в Украине, могло произойти где угодно в мире. И наша твердая позиция заключается в том, что, где бы это ни происходило в мире, изменение статус-кво силой, как мы это видим в случае российской агрессии против Украины, никогда не будет принята, и с этим нельзя смириться", - отметил глава японского МИД.

В частности Хаяши Йошимаса отметил неприемлемость угроз применения ядерного оружия, "не говоря уже о его применении".