"Изменение статус-кво силой неприемлемо": Япония осудила вооруженную агрессию РФ в Украине
Глава МИД Японии Хаяши Йошимиса утвердил, что изменение статус-кво силой, как это происходит в случае российской вооруженной агрессии против Украины, является неприемлемым
Об этом Хаяши Йошимаса заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Укринформ.
"Все что происходит в Украине, могло произойти где угодно в мире. И наша твердая позиция заключается в том, что, где бы это ни происходило в мире, изменение статус-кво силой, как мы это видим в случае российской агрессии против Украины, никогда не будет принята, и с этим нельзя смириться", - отметил глава японского МИД.
В частности Хаяши Йошимаса отметил неприемлемость угроз применения ядерного оружия, "не говоря уже о его применении".
- Напомним, премьер Японии Фумио Кишида в преддверии майского саммита стран G7 планирует провести серию министерских встреч, пытаясь возглавить дискуссии по ряду вопросов, включая войну РФ против Украины, энергоснабжение и продовольственную ситуацию.
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