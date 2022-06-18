Изменение риторики лидеров ЕС после визита в Украину свидетельствует, что Зеленский не пошел ни на какие компромиссы, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Действительно – они не зря приехали вместе. Ведь если бы за все мучения, которые пережила Украина, речь шла только о награде в виде кандидатства в члены ЕС, то не было бы никакой необходимости приезжать вчетвером. Конечно, речь шла о мирном плане, предложенном Марио Драги. Это могла быть попытка уговорить Зеленского пойти на какие-то уступки. Тем более, что накануне в Румынии сам Макрон говорил, что Зеленскому придется пойти на переговоры. То есть он озвучивал вещи, которые подвергались критике, вызвали дискуссию", - сказал он.



Фейгин добавил, что все же после визита лидеры трех стран ЕС изменили позицию, что свидетельствует о том, что Зеленский не пошел ни на какие компромиссы.

"А уже здесь, после переговоров в Киеве – однозначные заявления о территориальной целостности Украины, о поддержке украинского народа, о поставках оружия (в том числе французы заявили о дополнительных гаубичных установках) и так далее. Это, на мой взгляд, указывает на то, что, безусловно, президент Зеленский ни на какие компромиссы не пошел", - сказал Фейгин.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.

в Украину спецпоездом. Эмманюэль Макрон сказал во время визита, что они прибыли, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа.

что они прибыли, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа. Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.

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