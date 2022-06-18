Изменение риторики лидеров ЕС после визита в Украину свидетельствует, что Зеленский не пошел ни на какие компромиссы, - Фейгин
Российский оппозиционер Марк Фейгин убежден, что визит в Украину трех лидеров ЕС - Марио Драги, Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца - изменил их позицию в отношении Украины. По мнению Фейгина это произошло и, в частности, из-за неуступчивости Зеленского в плане компромиссов с РФ
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Действительно – они не зря приехали вместе. Ведь если бы за все мучения, которые пережила Украина, речь шла только о награде в виде кандидатства в члены ЕС, то не было бы никакой необходимости приезжать вчетвером. Конечно, речь шла о мирном плане, предложенном Марио Драги. Это могла быть попытка уговорить Зеленского пойти на какие-то уступки. Тем более, что накануне в Румынии сам Макрон говорил, что Зеленскому придется пойти на переговоры. То есть он озвучивал вещи, которые подвергались критике, вызвали дискуссию", - сказал он.
Фейгин добавил, что все же после визита лидеры трех стран ЕС изменили позицию, что свидетельствует о том, что Зеленский не пошел ни на какие компромиссы.
"А уже здесь, после переговоров в Киеве – однозначные заявления о территориальной целостности Украины, о поддержке украинского народа, о поставках оружия (в том числе французы заявили о дополнительных гаубичных установках) и так далее. Это, на мой взгляд, указывает на то, что, безусловно, президент Зеленский ни на какие компромиссы не пошел", - сказал Фейгин.
- 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
- Эмманюэль Макрон сказал во время визита, что они прибыли, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа.
- Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.
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