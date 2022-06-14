Изменение правил мобилизации: для ряда категорий граждан предусмотрели отсрочки от призыва

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Согласно внесенным законом №2196-IX изменениям в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку от призыва на военную службу получают следующие категории граждан:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Целью зхакона является обеспечить рынок труда специалистами, в том числе квалифицированными рабочими, необходимыми для восстановления Украины в военное и послевоенное состояние. Он обеспечивает равенство прав учащихся и преподавателей заведений профессионального (профессионально-технического) образования со студентами и преподавателями заведений профессионального высшего и высшего образования относительно отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Закон вступил в силу 12 июня 2022 года.

Ранее 22 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.

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